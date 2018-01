Apuesta CFE Energía por transparentar precios de transporte de gas natural

La CFE Energía trabaja en el lanzamiento de un portal en línea cuya finalidad es transparentar los precios no sólo de la mólecula de gas natural, sino del transporte de este combustible; además de crear índices.



Javier Gutiérrez Becerril, director de Operaciones de CFE Energía, detalló que la idea de CFE Online es transparentar los precios de gas natural, que todos tengan acceso a la información para aquellos usuarios que quieran comprar gas natural, e incluso eventualmente generar índices como Los Ramones o El Encino, u otros que vayan surgiendo.



“Llevamos un año trabajando en este proyecto y la idea es que quede en el primer trimestre del año, si no un poco después. Es un trabajo donde se tiene que integrar a los participantes del transporte de gas natural (…), ahí se verían los precios de Los Ramones, El Encino, entre otros”.



Reconoció que un mercado eléctrico no puede funcionar adecuadamente sin un mercado transparente, de igual manera que tampoco puede concebirse sin un mercado de transporte de gas natural desarrollado, todo esto en conjunto es fundamental.



“CFE Energía al tener la capacidad de transporte tanto de la CFE y CFE Internacional lo integra en un precio al tener acceso a las cuencas específicas y lo integra, así que sería una herramienta más de transparencia para el usuario”, subrayó.



Al participar en el Tercer Foro de Proyectos de Infraestructura en Mexico que organiza la firma Industry Exchange LLC, el funcionario comentó que sería una herramienta más de transparencia al usuario final y adicional a lo que actualmente ya se tiene.



Esto facilitaría mucho para que las pequeñas empresas usuarias cuenten con la información necesaria, señaló.



“No importa el tamaño de la empresa o usuario, lo relevante es que tengan la información”, enfatizó.



Este esquema se contempla tenerlo listo en la primera mitad de este año.

En el tema de los ductos, el funcionario aseguró que los proyectos que están en proceso de construcción estén listos hacia finales de este año.



Apuntó que en tanto no estén funcionando los gasoductos, la compañía seguirá importando gas natural.