Alza en tarifas eléctricas afecta a los comerciantes de Tampico

TAMPICO, Tamps.- Comercios del sur de Tamaulipas se han visto afectados por el alza de la luz debido a que se tiene una nueva formula para el cálculo, dijo José Luis Del Ángel, presidente de la Canaco.



“Es una controversia por el incremento a usuarios que tienen una carga mayor, lo manejan como cargos de infraestructura o distribución, la fórmula que usan es un algoritmo para calcular, en esa mezcla de conceptos calcularon mal, y ya estamos viendo reclamos en todo el país, les subieron desde el 50, 100% y hasta 400% en algunos casos”.



Comentó que en los próximos días junto con la Canaco de Madero se reunirán con el Superintendente de CFE para que explique a que se debe esa alza.



“Es un daño a la economía de los empresarios, que nos digan como se va calcular ese costo y si no nos dan una respuesta satisfactoria veremos la forma de un amparo ante este cobro”.



Pidió a la Comisión que esclarezca bien esa fórmula y la desglose, mencionó que la CFE trata de justificar que es la Comisión Reguladora de Energía quien fija ese cobro.



“La Canaco Nacional ya esta viendo este tema para que CFE de una explicación de lo que pasa, el anuncio era del 13% en la luz pero no se a respetado y no cuadra ese aumento del seis por ciento que lo que subió la inflación”.



El frente común que se esta integrando a nivel nacional va encaminado a frenar los excesos, ya que muchos negocios no generan ganancias suficientes para pagar por energía eléctrica, lo cual hace inviable operar y les resta competitividad, concluyó el comerciante.