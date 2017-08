Alfa revive planes de salida a bolsa de Sigma

Grupo Alfa eligió bancos para coordinar una oferta pública inicial (OPI) de su unidad de empacado de carne Sigma Alimentos, lo que revive planes que comenzaron en 2013, según dos fuentes al tanto.



Alfa contrató a Citigroup Inc., Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. y Goldman Sachs para que la ayuden a preparar una oferta de Sigma en la bolsa de valores de México, en una operación que podría recaudar más de 500 millones de dólares, dijeron las fuentes que pidieron no ser identificadas debido a que el acuerdo es privado.



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA y Banco Santander SA también están ayudando, dijeron las fuentes, quienes añadieron que las acciones podrían ser ofrecidas en septiembre.



Un representante de prensa de JPMorgan declinó hacer comentarios. Un portavoz de Citi no hizo comentarios inmediatamente. Representantes de Alfa, Bank of America, Goldman Sachs, BBVA y Santander no respondieron a solicitudes de comentarios.



Alfa ha estado estudiando una OPI de Sigma, fabricante del jamón de la marca Fud, desde al menos 2013. Ejecutivos de Alfa reiteraron en julio que la compañía planeaba sacar a bolsa finalmente todas sus unidades, pero agregaron que no tenían detalles sobre la fecha de una OPI de Sigma.



La esperada cotización bursátil vendría después de que Sigma sacara sus acciones de la bolsa de valores de México en 2000. La venta de acciones en México está repuntando ahora, y las empresas se están apresurando para aprovechar la demanda de los inversionistas por acuerdos y un período de baja volatilidad antes de las elecciones presidenciales de 2018.



Sigma, que produce y comercializa carnes frías, quesos y yogures, entre otros alimentos, contribuyó con 36 por ciento a los ingresos de Alfa en el segundo trimestre, según datos compilados por Bloomberg.



Durante el segundo trimestre del año, los ingresos de Sigma ascendieron a mil 503 millones de dólares, lo que representó un incremento de 4 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, impulsados por el mayor volumen de ventas y precios.



En el mercado nacional, las ventas en pesos crecieron 10 por ciento entre ambos periodos, para sumar 11 mil 776 millones de pesos, reflejando mayores volúmenes de ventas y ajustes de precios para absorber mayores costos de materias primas.



En Europa, las ventas en euros subieron 3 por ciento contra el segundo trimestre del año pasado, apoyadas en un mayor volumen de ventas.