Alcalde de Empalme frena planta de CFE inaugurada por EPN

EMPALME, Son.- Debido a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha pagado los permisos de construcción de la Central Empalme 1, de la cual hace apenas tres semanas el presidente Enrique Peña Nieto vino a inaugurar el periodo de pruebas, Carlos Gómez Cota, alcalde de este municipio, detuvo la obra.



Además, en este evento el mandatario habló de la próxima terminación de la Planta Empalme 2 que construye la CFE en la zona conocida como el Cochorit.



Gómez, quien es emanado del PRI, dispuso el uso de la fuerza pública para frenar la obra de construcción, que en ambas plantas representa inversiones por mil 437 millones de dólares, y que promete generar energía eléctrica para por lo menos dos millones de habitantes, con mil 500 megawatts.



En ese sentido está reclamando pagos por 242 millones de pesos en derechos de obra y licencias, en base a lo que dice la Ley de Ingresos de su ayuntamiento y reclama que las empresas Acciona Ingeniería y Dunor, que son las que desarrollan el proyecto, se acerquen y lleguen a un convenio, pues desde su punto de vista trataron de cerrar un acuerdo con el gobierno municipal presentando números y datos engañosos.



“No vamos a permitir que empresas trasnacionales vengan y pisoteen la ley y quieran imponernos el pago que ellos quieran, ellos perciben un beneficio económico, son empresas que le construyen a la CFE, que obtuvieron las licitaciones, y nosotros vamos hacer los cobros”, dijo.



Gómez Cota enfatizó que es incongruente que sea precisamente Empalme un municipio que comienza a recibir mega proyectos de infraestructura y de inversión y que sea el que menos dinero recibe, siendo que la situación de las finanzas municipales es muy crítica, a pesar del gran desarrollo que se tiene en la zona.



Señaló que es incongruente que haya inversiones de ese tamaño y que no le dejen nada a la comunidad, razón por la que aseguró que está determinado a ir hasta el fondo, por lo que no permitirá que se haga absolutamente nada en tanto no haya un acuerdo de pago, en donde la Ley le permite hacer un descuento de hasta el 20 por ciento y nada más.



Dijo que a la administración anterior le ofrecieron 12 millones de pesos por la licencia, sin embargo comentó que no hay información suficiente al respecto del impacto del proyecto.



“Nosotros legalmente vamos hacer lo que nos corresponda y en base a esos criterios vamos a salir adelante”, advirtió.



“Sacamos números en base a la ley, y lo que les decimos es que no es posible que nos den un millón 200 mil pesos por una inversión de 700 millones de dólares, mucho menos de una que es del doble”, acotó.