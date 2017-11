Agencias de viajes se reinventan

Aunque las plataformas digitales de viajes en línea han ganado terreno, las agencias tradicionales se han adaptado a los cambios tecnológicos para seguir en el mercado y algunas hasta han crecido, diseñando viajes a la medida de sus clientes.



Tal es el caso de Viajes Le Grand, que cumplió 25 años de ofrecer sus servicios a los regiomontanos, y que ofrece promociones exclusivas en cruceros, viajes de luna de miel y turismo de aventura, tanto de manera personalizada como en línea.



Esta agencia abrió una página en Facebook desde hace varios años donde diariamente postea opciones para viajar a cualquier destino de México y del mundo, con promociones exclusivas y una atención personalizada.



Roberto Rodríguez Puente, director general de Operaciones de esta agencia, dijo que desde el 2007 son miembros de Virtuoso, el consorcio global más poderoso en el segmento de agencias de viajes de alta gama y los mejores proveedores del mundo de turismo de lujo.



“Hemos ido evolucionando muy rápidamente. A nosotros, las plataformas digitales no nos han quitado clientes, porque les ofrecemos una atención muy esmerada. La mayor parte de nuestros viajes son diseñados a la medida. Eso no lo hace ningún Expedia ni cualquier otra plataforma”, afirmó Rodríguez.



Comentó que para obtener el certificado de Virtuoso se requiere una capacitación muy rigurosa, lo que les ha permitido seguir en la preferencia de sus clientes.



Rodríguez señaló que en los últimos años han crecido a tasas del 25 al 30 por ciento en sus ventas y este año esperan crecer a un ritmo similar.

Relató que tienen más de 20 años de ofrecer viajes de luna de miel a miles de parejas de regiomontanos.



El director general de Operaciones de Viajes Le Grand afirmó que una agencia puede competir con las plataformas digitales, pero esto dependerá de su creatividad, promoción y del producto que ofrezca.



AMAV

Entrevistado aparte, Jorge Hernández, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), reconoció que a pesar de que la venta del producto turístico ha crecido, muchas empresas han desaparecido o se han consolidado para crear firmas más competitivas.



“Las agencias que no venden en línea se quedan rezagadas, trabajamos en la AMAV para que todas den el brinco del sistema tradicional y personal a internet, pero aún falta entre el 85 y 90 por ciento de las empresas”, dijo el empresario.



El sector turismo registra la ocupación hotelera más grande desde hace una década, el país se ha posicionado como el octavo más visitado por viajeros internacionales y tiene un tráfico de pasajeros que crece casi 10 por ciento a tasa promedio anual en el último lustro.



“Las agencias de viajes en línea crecen más que las tradicionales, un negocio que está aún fragmentado y que actualmente se ubica en un proceso de consolidación donde las más grandes adquieren otras, donde las que no dan el salto a los sistemas en línea desaparecen”, afirmó

Armando Bojórquez, presidente de la agencia mayorista Bojórquez.



En México tres de cada 10 adquisiciones que se hacen en línea son compras para viajar, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Internet.

1 Avanza tendencia digital de viajes en aplicaciones móviles En la actualidad, los dispositivos móviles y los viajes van cada día más de la mano.



El uso de las aplicaciones móviles en la industria del turismo se ha vuelto casi imprescindible, y los hábitos, así como la necesidad de los usuarios de tener toda la información de viaje disponible al instante, van dando forma a las herramientas de planificación y organización online.



De acuerdo a un estudio de Kayak, donde se analizaron los hábitos de los usuarios que consultan su web como la app, se detectó, entre otras cosas, que a pesar de que el uso de dispositivos móviles ha agilizado el tiempo utilizado para buscar y reservar viajes, la web sigue siendo la preferida.



El análisis de este año indica que la subida del dólar ha tenido un impacto notable en las tendencias de búsquedas de destinos de viaje de los mexicanos.



A diferencia del año pasado, Nueva York ya no es la segunda, sino la cuarta ciudad más buscada por los usuarios de la web en la computadora o el iPhone. Los usuarios de Android también desplazaron a la Gran Manzana hasta el cuarto puesto, superada incluso por Madrid.



La capital española sigue ocupando un lugar muy especial en el corazón de los mexicanos, y el tercer sitio en casi todas las plataformas con excepción de iPhone, que la lleva al cuarto lugar, y de iPad que la eleva al segundo.



El impacto en el bolsillo de los mexicanos es evidente, ya que los dos destinos más buscados este año por los usuarios de todas las plataformas, excepto la app para iPad, son nacionales: Cancún y CDMEX.



El estudio reveló también que los 10 principales destinos para volar que buscan los regiomontanos este año son Cancún, CDMX, Nueva York, Madrid, Guadalajara, Paris, Puerto Vallarta, Las Vegas, Tijuana y Houston.



En México, como en el resto de los mercados latinoamericanos, la gran mayoría de los usuarios buscan y reservan vuelos en clase económica. Y no es de sorprender: después de todo, ¿qué porcentaje de la población puede permitirse viajar en primera?



Según el análisis de Kayak, el 98 por ciento viaja en clase económica, el uno por ciento se permite ir en clase ejecutiva, el 0.5 por ciento opta por la clase económica preferente y el 0.5 por ciento restante se da un lujo viajando en primera.



En cuanto al hospedaje, el viajero mexicano promedio busca un cierto nivel de comodidad, aunque no necesariamente el lujo; la mayoría busca hoteles de 4 estrellas en casi cualquier plataforma.



En el caso de los usuarios de la app para iPhone, por ejemplo, el 43 por ciento prefiere los hoteles de 4 estrellas, seguidos por el 25 por ciento que busca los de tres estrellas y el 23 por ciento que muestra preferencia por los hoteles de cinco estrellas.