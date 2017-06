Afecta inseguridad a turismo médico

Debido a que la gente en el extranjero no ha recuperado la confianza en la estructura de seguridad de México y en la entidad, el turismo médico está registrando una tendencia a la baja, señaló Horacio Garza Ghio, director general de Christus Muguerza.



“Tuvimos turismo médico hasta antes del problema de inseguridad en Monterrey, antes del 2009 o 2010, aquí en este hospital se operaban al mes entre 100 y 150 pacientes extranjeros y ya no volvieron, no tenemos ninguno, no se ha recuperado, es cero”, comentó.



El directivo explicó que si bien hay mucho interés por parte de las autoridades, tanto estatales como federales en impulsar el turismo extranjero, existen diversos factores que lo frenan.



“Hay mucho interés tanto del sector turístico como del Gobierno por impulsar el turismo médico. Realmente nosotros no hemos visto que despunte”, mencionó.



“Lo que hemos validado y observado, primero, es que el extranjero no ha recuperado la confianza en la estructura de seguridad; segundo, el extranjero busca certidumbre jurídica para procesar una eventual demanda (...) no quiere decir que no tengamos, pero ellos tienen otra manera de procesar, digamos que es más intensa; y tercero, es que muchas aseguradoras y los sistemas de salud norteamericanos que están basados en el estado, no reembolsan los gastos de salud hechos en México y no les conviene venir aquí”.



Por otro lado, señaló que como Grupo mantienen su expectativa de crecimiento dentro y fuera de Nuevo León, por lo que tienen un plan anual de inversiones de 600 millones de pesos, que se ejercerán para actualizar equipos médicos, remodelar unidades y construir un hospital en García.