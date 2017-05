Acusan a Pemex de impedir transporte de combustibles

Porque presuntamente el sindicato lo está prohibiendo, Pemex no ha permitido que empresas privadas transporten el combustible con sus propias pipas, por lo que directivos de Oxxo Gas pidieron a Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), intervenir en el caso.



Rodolfo Moreno Rodríguez, director de Relaciones Institucionales de Oxxo Gas, dijo al funcionario federal en su reciente visita a Monterrey que “hay una situación que se sigue viviendo en Pemex con respecto al transporte de combustibles, donde mantienen su postura, al parecer por disposición sindical, de no permitir el transporte privado”.



Ante esta situación, el directivo le cuestionó al funcionario que si “¿la CRE va a actuar de oficio o quienes nos vemos afectados debemos hacerles llegar algún comunicado?”.



García Alcocer señaló que el organismo no puede intervenir “de oficio” en el asunto, por lo que la compañía debería de interponer una denuncia con la que la CRE ya tendría elementos para actuar.



El directivo señaló que esta facultad le corresponde a la CRE debido a que fue la que validó los nuevos contratos de comercialización de Pemex, en los que se excluye la cláusula de exclusividad en el tema de transporte.



“No podemos actuar de oficio (…), ayúdenos a construir la denuncia, muy bien construida con un notario, que no sea la palabra de Pemex contra la de ustedes, que haya además un tercero que nos ayude a validar que eso está ocurriendo (…) si nos pueden ayudar con una denuncia pueden darnos el elemento de actuación”, detalló.



Oxxo Gas forma parte de los negocios que opera FEMSA Comercio, subsidiaria de FEMSA, ésta última opera a su vez la división de Negocios Estratégicos donde se encuentra FEMSA Logística.



FEMSA Logística sería la encargada de distribuir los combustibles a por lo menos la mitad de las estaciones de servicio de Oxxo Gas en el país desde las terminales de almacenamiento (TAR), según dijo Alex Theissen, director de Relaciones Estratégicas e Innovación de FEMSA Logística, durante el arranque de la nueva imagen en Oxxo Gas.