Acusaciones a Beltrones son caja china del PAN: Polevnsky

HERMOSILLO, Son.- Todo el enredo jurídico-político en el que traen al ex gobernador de Sonora y exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, no es otra cosa que una caja china ideada por Ricardo Anaya y el Partido Acción Nacional (PAN) para tratar de diferenciar a su partido del PRI, señaló Yeidckol Polevnsky, Coordinadora Nacional de Morena



Sin embargo, consideró que la realidad es que no son otra cosa que “peor de lo mismo”.



En rueda de prensa, Polevnsky acotó que en efecto hay situaciones poco claras en el manejo de los recursos en los partidos políticos, y enfatizó que en el PRI se han dado situaciones que deben observarse, no obstante aseguró que en el PAN están peor, pues los desfalcos y desvíos de recursos han sido mayores.



“Ellos tratan de diferenciarse del PRI con esto, pero creo que es básicamente una manipulación de los panistas”, anotó.



Polevnsky dijo que Ricardo Anaya y Javier Corral tratan de desviar la atención gritando “al ladrón, al ladrón”, pero esto es con el objetivo de que no los volteen a ver a ellos.



Reiteró que el PAN es “peor de lo mismo” respecto al PRI y que si bien Anaya es muy bueno haciendo cajas chinas y desviando la atención, ahora sus intentos son patéticos y denotan bipolaridad política, pues ahora que es precandidato presidencial, critica lo que en el pasado defendió.



“La acusación contra Beltrones de parte de Javier Corral no es otra cosa que intentar poner el dedo en otra parte para que no vean como está la situación en su estado, y creo que es manufactura de Ricardo Anaya, así como ha hecho cajas chinas en momentos, lo hace para que no lo volteen a ver a él y tiene de cómplice al gobernador de Chihuahua”, manifestó.



“El amparo de Beltrones no es otra cosa que el reflejo de que se llevan recio, ocupará amparos y otras cosas, en lo que se aclaran las cosas, y el origen del tema es el merolico de Anaya”, puntualizó.