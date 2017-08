¿Trabajaste en el gobierno y luego en una empresa? Ojo con tu pensión

Muchas personas a lo largo de su vida laboral se han movido del sector formal al privado constantemente, situación que enriquece su experiencia profesional pero que puede traer consecuencias en el ahorro para el retiro debido a la secuencia de semanas de cotización.



Cuando un trabajador sale del sector público para emplearse en una empresa, tiene derecho a la portabilidad de las semanas cotizadas, un derecho que desconocen trabajadores o que suelen olvidar.



No obstante, es importante que sepas que esta portabilidad sólo aplica si tanto en el sector público como en la iniciativa privada cotizaste bajo el esquema de cuentas individuales.



Rosario Ortíz Magallón, exsecretaria de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados, señaló que los trabajadores que tanto en el gobierno como en las empresas han cotizado en las Afores no deben tener ningún problema en la portabilidad de sus semanas cotizadas, siempre y cuando verifiquen que se les da de nuevo de alta.



“No habría problema siempre y cuando en la iniciativa privada estén afiliados al IMSS para que no pierdan su secuencia de aportaciones, porque si dejan de aportar al ISSSTE tienen que estar garantizadas sus aportaciones en el sistema del IMSS, de otra manera habría un corte en su registro formal en el IMSS”, comentó.

Recomendaciones 1. Un trabajador que laboró en una empresa y después en el gobierno tiene derecho a portar las semanas cotizadas si lo hizo bajo cuentas individuales.



2. Con una carta, es posible solicitar la aplicación de la Ley que respalda la portabilidad, para que no se rompa la secuencia laboral.



3. Si no te adheriste al esquema de cuentas individuales, tus semanas cotizadas quedarán congeladas.

La experta dijo que la portabilidad del ISSSTE al IMSS no debería tardar. El tiempo de alta dependerá de la carga de trabajo en las oficinas del IMSS. Con una carta, el trabajador solicitará la aplicación de la Ley del Seguro Social en su Artículo 40 que establece que los trabajadores pueden seguir aportando para que no se rompa la secuencia laboral.



Gabriel Aranda, consultor en temas de seguridad social, explicó que sí hay portabilidad de las semanas de cotización de alguien que trabajó en el gobierno y luego en una empresa, pero sólo si estuvieron por cuentas individuales en ambos.



Sin embargo, los trabajadores que cotizaron en el ISSSTE antes de la reforma de cuentas individuales de 2007 y que no se adhirieron a ese nuevo esquema, sí podrían tener problemas al momento de trabajar en la iniciativa privada, pues al no elegir una Afore, su ahorro y sus semanas cotizadas no fueron “portátiles” y quedaron “congeladas”.



“La recomendación que hacemos a esos trabajadores del ISSSTE, cuyas semanas no son portátiles es que, primero, se acerquen con un experto en pensiones y que después se acerquen con las Afores, porque posiblemente los absorbió alguna. Esto porque cuando fue la reforma a los que no eligieron Afore, los cambiaron en automático a una”, expresó.



Aranda añadió que en esa ocasión la Corte dio un fallo a favor de aquellos que no eligieron Afore y los cambiaron forzosamente.



“Es decir, esas personas del ISSSTE, aunque no quisieron cuentas individuales, los cambiaron, y en estos momentos sería recomendable que revisaran su estatus de cómo quedaron con su ahorro congelado”, puntualizó.

