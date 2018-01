5 tips básicos para fomentar el ahorro

Sabemos que la palabra ‘ahorro’ puede causar miedo, que en muchas ocasiones parece una meta muy difícil de cumplir, por eso queremos ayudarte; sigue estos tips para facilitar el ahorro a corto y largo plazo.



1. Pon fechas: jamás lograrás llegar a tu meta de ahorro si no te marcas un día del mes (o quincena) en el cual harás una aportación a tu ‘cochinito’. Escoge un día (de preferencia el día siguiente que recibes tu sueldo), márcalo en el calendario y más importante: no falles. Antes de que te lo puedas gastar en cualquier otra cosa, “desaparécelo” dentro de tus ahorros. Recuerda: la constancia es esencial.



2. No lo dejes “a tu alcance”: algo importante para poder ahorrar es que no tengas un acceso fácil al dinero, ya que con cualquier imprevisto vas a querer gastar lo que tienes guardado. Te puede ayudar abrir una cuenta de ahorro que tenga restricciones de acceso para así no poder hacer retiros a cada rato.



3. Saca un porcentaje anual: a veces es difícil definir cuánto ahorrar por eso te recomendamos sacar un porcentaje de cuánto quieres ahorrar en un año. Con esto, divídelo en 12 meses y así tendrás una meta clara de cuánto tienes que aportar mensualmente.



4. Saca un porcentaje de gastos: si lo anterior no te funciona, recomendamos hacer una tabla de tus gastos mensuales fijos para poder visualizar con cuánto dinero realmente puedes disponer para ahorrar. Al tener ese número puedes fijarte una meta que se adecue de mejor manera a ti para que tengas la mejor liquidez.



5. Piensa a largo plazo: a veces es difícil ser entusiasta del ahorro cuando todavía no ves los rendimientos de tus esfuerzos. Si esto te sucede, piensa a futuro, saca la calculadora y ve cuánto dinero tendrás a futuro si sigues así. Esto te ayudará a inspirarte y seguir ahorrando sin fallar.



El tener un ahorro puede ser una gran ayuda cuando decidas dar el paso de invertirlo en algo importante, como finalmente decidir tener una casa o departamento propio. Un crédito te ayudará con los gastos más grandes de una compra, algunas alternativas como Infonavit te prestan hasta 1.6 millones de pesos; sin embargo, siempre es bueno tener un ahorro extra cuando llegue este momento para gastos imprevistos, como sería amueblar.