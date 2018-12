Tiempos compartidos en época invernal ¿paraíso o pesadilla?

En estas fiestas decembrinas, viajar en familia, en pareja o con amigos es una excelente opción para revitalizarse o descansar, de ahí que busquemos alternativas que cubran nuestras expectativas, necesidades, de preferencia, sin tener que desembolsar fuertes cantidades en una sola exhibición.

En estas vacaciones el esquema de “Tiempos compartidos” podría presentarse como una opción. Por lo general se ofrecen en resorts donde promotores exponen las ventajas de ahorrar para viajar durante un desayuno de cortesía y recorrido al establecimiento, pero ten cuidado con las ‘letras chiquitas’ del contrato, pues podría tratarse del comienzo de una pesadilla.

“Contraté un servicio con la marca Kivac, de Grupo Posadas. Al principio me pareció una buena opción para vacacionar sin esperar que meses después perdería mi trabajo y la empresa no me ofreciera la posibilidad de cancelar el servicio a menos que lo transfiera a un tercero; mientras tanto sigo pagando y apretando mis finanzas mes a mes”, dijo el usuario número 182977, que prefirió reservar su identidad.

Ángel González Badillo, director general de la Organización Nacional de la Defensa de Deudor, indicó que por la Ley Federal del Consumidor, las empresas que ofrecen este tipo de servicios deben dar cinco días de gracia para deshacer el contrato. “Pasado ese tiempo, la única forma en la que el cliente puede cancelar sin penalización es que el prestador de servicios, es decir, la empresa que ofrece el tiempo compartido incumpla con alguna cláusula; de lo contrario, las penalizaciones podrían ir de 12 mil a más de 70 mil pesos, según el precio del tiempo compartido”, dijo.

Para tomar una decisión de largo plazo como ésta debes considerar dos importantes aspectos: Ver si eres un viajero constante y que los precios que te ofrezcan los promotores realmente sean atractivos; si viajas de una a dos veces, podrías considerar ‘cazar’ ofertas por medio de agencias o Internet.

El segundo aspecto es la estabilidad económica, para ello sólo debes responderte la siguiente pregunta: ¿Tengo la suficiente solvencia y estabilidad económica para pagar aunque me quedara sin empleo?

Finalmente, aprovecha el boom de las redes sociales o los foros en Internet para conocer qué tan benéfico resulta contratar un servicio así.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) sugiere que antes de tomar una decisión compares precios, características y restricciones del servicio. También que definas un presupuesto y que sepas que será una ‘renta’ más en tus finanzas; identifica si el tiempo compartido cubre las necesidades de tu familia. Compara precios, características y las restricciones del servicio.

Define un presupuesto y sé consciente de que será una ‘renta’ adicional para tus finanzas.

Identifica si el tiempo compartido cubre las necesidades de tu familia.