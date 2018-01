Si tienes deudas, ¿te conviene pagar con un crédito?

Después de los gastos de diciembre, enero se convierte en un mes en el que las finanzas se complican y las deudas afloran, para saldar estas cuentas una opción es pedir otro préstamo, siempre y cuando el costo del crédito con el que te estás refinanciando sea menor.



Otra forma de reducir tus deudas con éxito este año es consolidándolas, es decir, si las pasas a un sólo banco.



Gerardo Obregón, fundador y director general de Prestadero, plataforma de crowdfunding o de financiamiento colectivo, señaló que por lo general las personas se acercan al sitio a solicitar créditos para refinanciar deudas más caras.



“Hace todo el sentido del mundo, porque los créditos en México, sobre todo los personales, son carísimos. Por ejemplo, los créditos personales, de nómina y de tarjetas de crédito sobre todo”, expuso en entrevista.



El directivo destacó que no es buena idea pagar el saldo mínimo de la tarjeta que te genera intereses, porque por lo general las tasas son muy altas, “ por eso es bueno moverse, pedir un préstamo y pagar la deuda lo más rápido posible”.



“Se tiene que afrontar esta deuda y refinanciarla con otra a tasa fija, a un crédito simple, donde puedas liquidar esa deuda de la tarjeta y pagar una menor tasa”, indicó Obregón.



Por su parte, la firma Principal señaló que es posible acabar este año con tus deudas con unos simples pasos: identificar que tienes un problema de deuda y tener claro a quién le debes y cuánto; si tienes deudas con tarjetas, dejar de usarlas y guardarlas en casa; aumentar los ingresos; y evaluar tu capacidad real de pago y no descuidar el ahorro.



Por ejemplo, si tienes tres deudas diferentes, enfócate en liquidar primero la más pequeña por completo, pero sigue pagando la cantidad mínima requerida para no seguir generando más intereses en las otras. Cuando termines de pagar la más pequeña, continúa tomando el pago mínimo que le dedicabas, pero ahora a la segunda deuda por saldar, y así sucesivamente, explicó.



CONSOLIDA TUS DEUDAS

​

Otra opción es consolidar tus deudas o pasarlas a un sólo banco. Para ello, acércate al que te ofrezca las mejores condiciones de pago o sea una menor tasa, y que logre liquidar las deudas que adquiriste en otras instituciones.



La Condusef sugirió comenzar creando un presupuesto para que conozcas tu capacidad de pago con exactitud e identificar los gastos de cuales puedas prescindir.



Considera que al reducir tu pago mensual, aumentará el plazo al cual liquidarás tu adeudo.



Asimismo,la Condusef sugirió realizar la negociación directamente con la institución financiera que te dé las mejores condiciones; no lo hagas a través de otras empresas.