¿Estás seguro que quieres salirte de la casa de tus papás? Esto te costará

Terminaste tu carrera, te estás desarrollando profesionalmente y ahora consideras salir de la casa de tus papás.



De acuerdo con la startup Dada Room, los jóvenes mexicanos se independizan en promedio a la edad de 28 años y para ello destinan el 47 por ciento de sus ingresos mensuales, desafortunadamente no siempre cuentan con un presupuesto claro de cuánto va a costar el proceso de independencia.



Lo primero en lo que se piensa es: ¿cuánto voy a pagar de renta?



En un análisis realizado por el portal inmobiliario Propiedades.com, estimó el precio promedio que se pagará por vivir en algunas de las colonias de mayor demanda para el segmento de jóvenes entre los 18 y los 35 años.



Si lo que quieres es vivir en una zona accesible, lo mejor sería el Centro Histórico con rentas que van desde los 5 mil 900 hasta los 33 mil 750 pesos mensuales; otra de las zonas que se analizó es Lindavista, en donde los precios van desde los ocho mil hasta casi los 13 mil pesos.

Pero si quieres habitar en algunas de las zonas de mayor plusvalía de la capital mexicana, como La Roma o la Condesa, ahí las rentas alcanzan niveles promedio de 32 mil y 39 mil pesos, respectivamente.



Con menores precios, pero con el agregado de que es una zona bien comunicada y con una buena oferta de servicios está la Narvarte, en donde podrás encontrar rentas desde los 17 mil hasta los 20 mil pesos mensuales.



Otro elemento que debes de tomar en cuenta al momento de rentar son las exigencias de los administradores del inmueble, como es el pago de un depósito (por lo general es un mes o dos) además del primer mes de renta. Se recomienda que antes de rentar preguntes los requisitos para habitarlo.



De hecho, el analista de Real Estate de Propiedades.com, Leonardo González, considera que “lo primero que debes analizar es cuál es la solución habitacional más relacionada con tu estilo de vida. Es decir, cuántas habitaciones, área de sala o comedor es requerida”.



Pero no sólo es la renta, también debes tomar en cuenta los gastos corrientes del inmueble que rentas.



Como habitas un inmueble de manera temporal, debes de considerar los gastos fijos y básicos como la luz, gas, agua y ahora también el servicio de internet. Si eres de los que no pueden vivir sin la televisión, también debes contemplar el pago de servicio de televisión restringida (ahora lo vas a pagar tú y no tus papás).



La recomendación internacional es que los gastos globales de servicios de vivienda no sean superiores al 40 por ciento del ingreso disponible.



Pero no sólo son los gastos relacionados con el inmueble, también debes considerar los gastos de subsistencia durante el mes. De hecho, expertos recomiendan que mínimo debes tener cubiertos tres meses para comer, el transportarte y, por qué no, algunos extras, como los muebles.



Si ya tienes algunos y quieres llevártelos contigo a esta nueva aventura, debes tomar en cuenta los siguientes aspectos: el precio de la mudanza -que oscila entre los mil 500 y 12 mil pesos, dependiendo de cuántos muebles son-, la distancia de recorrido y cuántos pisos se subirán para entregar los muebles.



Si no tienes mobiliario, debes de considerar comprar por lo menos una cama y algún mueble para guardar la ropa; además de adquirir un refrigerador y una lavadora.



Puede ser una gran lista y desembolsar una gran cantidad de recursos para independizarte, por lo que una buena opción es buscar compartir un departamento, lo que también te permitirá compartir cada uno de los gastos mensuales por el uso del inmueble.



Antes de tomar cualquier decisión, los especialistas recomiendan hacer un presupuesto para ver cómo vas a enfrentar esta nueva etapa de tu vida.