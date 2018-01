¿Fan de los superhéroes? Gastarás de 2 a 5 mil pesos por persona en verlos este año

The Avengers, Ant-Man, Black Panther, Deadpool, Aquaman, Venom, X-Men,Los increíbles 2 y habría que sumar a Han Solo y Pacific Rim, estos son los estrenos para este año protagonizados por superhéroes y seguramente querrás verlos todos, pues bien... ve ahorrando.



Si vas a ver estas 10 películas únicamente este año en sala tradicional y solo, gastarás entre 600 y mil pesos en entradas de cine, considerando que el costo del boleto dependiendo de la ubicación y el día va de los 60 a los 87 pesos; en caso de que prefieras sala 3D, Imax, 4DX, VIP o platino el costo se eleva hasta 159 pesos, en este último caso la cifra se elevaría hasta mil 590 pesos.



El cine sin palomitas no se disfruta igual, entonces agregamos un combo sencillo de palomitas, refresco y un extra (hot dog, chocolate o nachos) suma entre mil 400 y 2 mil pesos más. Es decir, serán hasta 3 mil pesos aproximadamente en películas por persona.



En 2018 también se estrenan Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald, Jurassic World: El Reino Caído, Tomb Raider: las aventuras de Lara Croft, Ready Player One, Ocean's 8: las estafadoras, Misión: Imposible 6, Mary Poppins Returns, The Nun, Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2, Annihilation, Dos policías rebeldes 3 y no podemos dejar fuera La Forma del agua de Guillermo Del Toro.



Así que si también consideras ir a verlas, duplica la cifra anual: 4 mil pesos por persona en el plan más austero.



Ahora, si vas en pareja o familia mejor compra un 'cochinito' más grande para ahorrar y para ayudarte te dejamos las cifras en cada caso para que hagas tus cuentas a tiempo y no afectes tus finanzas.



1

Sala Tradicional Económica por 10 películas



2 mil pesos por persona

(1 entrada de 60 pesos y un combo de 140 pesos por película)



2 mil 900 pesos por pareja

(2 entradas de 60 pesos y un combo pareja de 170 pesos por película)



5 mil 200 pesos por familia de 4 integrantes

(4 entradas de 60 pesos y dos combos de 140 pesos por película)



Sala Tradicional Económica por 20 películas



4 mil pesos por persona

(1 entrada de 60 pesos y un combo de 140 pesos por película)



5 mil 800 pesos por pareja

(2 entradas de 60 pesos y un combo pareja de 170 pesos por película)



10 mil 400 pesos por familia de 4 integrantes

(4 entradas de 60 pesos y dos combos de 140 pesos por película)



1



Sala 4DX por 10 películas



2 mil 990 pesos por persona

(1 entrada de 159 pesos y un combo de 140 pesos por película)



4 mil 880 pesos por pareja

(2 entradas de 159 pesos y un combo pareja de 170 pesos por película)



9 mil 160 pesos por familia de 4 integrantes

(4 entradas de 159 pesos y dos combos de 140 pesos por película)



Sala 4DX por 20 películas



5 mil 980 pesos por persona

(1 entrada de 159 pesos y un combo de 140 pesos por película)



9 mil 760 pesos por pareja

(2 entradas de 159 pesos y un combo pareja de 170 pesos por película)



18 mil 320 pesos por familia de 4 integrantes

(4 entradas de 159 pesos y dos combos de 140 pesos por película)