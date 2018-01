Este año libérate de la deuda de tus tarjetas

El arranque del año puede ser el momento idóneo para acrecentar nuestro bienestar físico y la convivencia con la familia y amigos, pero también para mejorar la salud financiera, dejar atrás lo que ya no nos sirve y utilizar los servicios bancarios a nuestro favor.



Si fuiste de las personas que en diciembre optó por usar parte del aguinaldo para pagar deudas de créditos revolventes como la tarjeta de crédito, y tienes varios plásticos, puedes optar por cancelar las que no uses regularmente, recomendó Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef.



Recordó que en caso que recientemente hayas pagado la anualidad de alguna tarjeta de crédito y decides cancelarla, puedes hacerlo, ya que el Banco de México emitió en enero del año pasado la disposición que obliga a los bancos a respetar esta decisión.

1 Concentra tu gasto en una sola tarjeta de crédito que te ofrezca beneficios que te sean útiles: millas, si viajas mucho, y puntos, si vas al cine, para no pagar las entradas.



Si hace un mes cubriste la anualidad del plástico, la institución te regresa los meses que se pagaron y no fueron utilizados, por lo que no hay pretexto para no cancelar el plástico si después de analizar la conveniencia de tenerla, decides darla de baja.



En diciembre una gran parte de los usuarios de tarjetas de crédito pagan la totalidad de la deuda contraída en los plásticos, debido a que muchas de sus compras no están a meses sin intereses sino son revolventes.



Por ello, si tienes tus tarjetas en ceros y varios plásticos similares, quizás sea el momento de sólo quedarte con una o dos que te ofrezcan los mayores beneficios.

2 Si tienes varias tarjetas de crédito y no las usas, es momento de limpiar la cartera y cancelar las que no utilices frecuentemente.



Edgardo del Rincón, director general de banca de consumo de Citibanamex, explicó que “mucha gente puede tener varias tarjetas de crédito y eso es un gran error”.



“El gran valor de las tarjetas cuando las usas, son los esquemas de recompensas y eso se aprovecha cuando concentras tu gasto en una sola tarjeta”, agregó.

3 Gasta de acuerdo con tu nivel de ingreso, procura pagar antes de que te genere intereses y usa los meses sin intereses para bienes durables.



Sugirió que para elegir la mejor tarjeta de crédito analices la cuota anual, la tasa de interés ofrecida y el esquema de recompensas. “Con esos tres factores puedes seleccionar la mejor para ti, hay esquemas de recompensas en México muy robustos”, indicó.



Gastar con responsabilidad es otra recomendación válida no sólo al inicio del año, sino de forma permanente. “Tener un gasto razonable acorde con tu ingreso; si decides tomar crédito con la tarjeta de crédito, trata de pagarlo lo antes posible porque puede ser un crédito caro. O aprovecha los meses sin intereses para bienes duraderos”, añadió Del Rincón.