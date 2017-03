Estas vacaciones, ¡aprovecha tus puntos!

Si tienes una tarjeta de crédito en tu cartera y te otorga puntos, en las próximas vacaciones te podrían servir para pagar viajes sin tener que endeudarte.



La mayoría de las tarjetas de crédito ofrecen programas de beneficios que pueden ser puntos o millas.



Para poder aprovechar al máximo las ventajas que estos otorgan es importante que conozcas cuatro aspectos fundamentales:



- La forma en la que se puede acumular puntos;



- La fecha en que éstos vencerán;



- Saber por qué se pueden canjear (productos, dinero, boletos de avión, etcétera); y



- Conocer si el programa de beneficios tiene un costo.



Mónica Martínez, directora de Evaluación de productos de Crédito y Captación de la Condusef, expuso que cada banco ofrece beneficios de acuerdo con el tipo de plástico que se tenga.



Por ejemplo, cuanto más alto sea el nivel de la tarjeta, mayores beneficios puede ofrecer, pero no hay que olvidar que las comisiones por anualidad suelen ser más caras en este tipo de plásticos, aunque suelen tener la ventaja de cobrar tasas más bajas.



Una herramienta que te puede ser de utilidad es revisar el Costo Anual Total (CAT), que sirve como un indicador al momento de comparar el costo de las tarjetas.



Por otro lado, de acuerdo con tus necesidades, verifica qué tipo de beneficios da cada tarjeta para que puedas sacar el mejor provecho de las que ya tienes.



Martínez Torres, detalló que todos los puntos tienen en promedio tres años de vida o vencimiento.



Una forma de obtener el máximo de puntos para tus próximos viajes es utilizar tu tarjeta de crédito en todas las compras que realices, en lugar de la de débito, pero no olvides pagar el total de las compras conforme la uses, para generar puntos o millas sin que te genere un costo adicional.



“Una cosa muy importante, es que una tarjeta Platinum y Oro dan más puntos que una clásica, aunque no necesariamente la que tiene la tasa más baja y la menor comisión es la que da más puntos, por lo que cada usuario debe ver cuál le conviene más”, anotó Martínez Torres.



Indicó que algunos puntos sólo se pueden cambiar por artículos ofrecidos en el sitio web del banco, como ocurre con Scotiabank.



BBVA Bancomer tiene la ventaja de que puedes cambiarlos en una gran variedad de servicios y negocios, desde entradas al cine, hasta pagar cenas e incluso hay épocas con promociones en tiendas departamentales que otorgan puntos dobles o se puede pagar la anualidad o mensualidades de la tarjeta.



Otros plásticos como Santander con Payback te otorga otra tarjeta para ir acumulando los puntos, la cual deberás portar para poder utilizarla en establecimientos.