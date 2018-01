El método que te ayudará a pagar todas tus deudas

Es normal sentirse estresado y presionado cuando tienes que pagar préstamos o créditos. Mes con mes, este dinero se tiene que retirar de tus ingresos; por eso, si estás buscando salir lo más pronto posible de esas deudas, puedes usar el ‘método de bola de nieve’, presentado por Dave Ramsey, reconocido escritor de finanzas.



Esta fórmula consiste en pagar tus deudas de menor a mayor y generar inercia a medida que vas pagando. La probabilidad de liberar las deudas es más alta usándolo, ya que te da ‘triunfos más rápidos’ que te motivan a seguir adelante.



Qué se recomienda para usar el ‘método de bola de nieve’.



1. Haz una lista con todas tus deudas, de menor a mayor.



2. Normalmente las deudas no se pueden detener mes con mes, por eso se recomienda hacer el pago mínimo de todas con excepción de la de menor cantidad (la número 1 en tu lista).



3. Destina la mayor cantidad posible, que se ajuste a tu presupuesto, a la menor.



4. Ya que hayas liquidado esa deuda, deberás ahora destinar ese dinero a la siguiente (número 2 en tu lista). Claro, sumando lo que ya destinabas a esta segunda.



5. Revisa si puedes negociar las de mayor monto, para tener un mayor plazo y menor pago.



6. Continúa con el efecto ‘bola de nieve’, liquidando cada deuda en tu lista.



La idea es cambiar la manera en que te comportas y cómo manejas tus deudas. En un inicio no será tan sencillo, pero con un poco de tiempo notarás como ‘por inercia’ te vas acostumbrando a estos pagos y no sentirás tan pesado cuando se vayan elevado. Cuando menos te des cuenta, ya los habrás terminado de pagar.



El aprender a liquidar tus deudas te abrirá espacio para comenzar a hacer inversiones para tu futuro, como finalmente hacerte de tu propia casa o departamento. El tener un patrimonio seguro, es algo que brindará confort y seguridad a tu futuro.