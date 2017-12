5 consejos para que tus finanzas 'sobrevivan' a la Navidad

Navidad es una fecha muy especial: nos reunimos con familiares y amigos e intercambiamos regalos. No obstante, también es una temporada en la que solemos gastar de más y sufrimos la 'cuesta de enero'.



Por eso es importante un poco de creatividad y organización para que esta época del año se convierta en una celebración inolvidable, sin afectar a tu cartera.



Esta puede ser la ocasión ideal para transformar tus hábitos financieros y empezar el 2018 sin deudas. Aquí te damos algunos consejos para que tengas una temporada navideña espectacular sin salirte de tu presupuesto, de acuerdo con la financiera Principal:



1. Es momento de hacer cuentas



La mejor forma de no excederte en tus gastos esta temporada es planeando. La mayoría de las veces, la famosa 'cuesta de enero' no es más que el resultado de una mala administración financiera durante las últimas semanas de diciembre, así que para evitar esa situación, fija tu presupuesto para regalos y la cena de Navidad, pero lo más importante es asegurarte de que te apegues a él y no cedas a las tentaciones.



2. Aprende a decir 'no'



¿En cuántos intercambios vas a participar? En la oficina, en tu casa, con tus primos, con tus amigos de la universidad… en fin, la lista puede ser tan larga como tú lo desees. Por eso es recomendable que aprendas a decir 'no' a tantos intercambios. En promedio, las personas desembolsan 300 pesos por cada regalo, así que si ya estás considerando participar en 4 o 5 intercambios, es bueno que te detengas a pensar si tu cartera te permite hacer estos gastos.



3. Piensa en una autorrecompensa realista



Probablemente hayas esperado hasta esta época del año para regalarte algo, tal vez adquirir algo que necesitas o simplemente darte un gusto con un gadget, una actualización a tu guardarropa o adquiriendo ese electrodoméstico que te hacía falta. No obstante, es recomendable incluir este desembolso dentro de tu presupuesto y ser realista respecto a si puedes pagarlo.



4. Una cena de Nochebuena muy creativa



Si vas a ser el anfitrión de la cena de Nochebuena, puedes ponerte creativo. Un evento para muchas personas es un gasto importante y eso por no hablar de las horas que te pasarás en la cocina. Para evitar ambas cosas, ¿qué te parece si pides que cada invitado lleve algo, ya sea de forma individual o por familia? Así todos pondrán su granito de arena y habrá más variedad, incluso será más divertido, porque podrán descubrir el chef que llevan dentro.



Por otro lado, ser el anfitrión requerirá cuidar algunos detalles, como la decoración de tu casa y la mesa. Y para hacerlo, puedes buscar algunos tutoriales en internet sobre cómo hacer centros de mesa y decoraciones tú mismo, lo cual será más personal y menos costoso que las decoraciones que ya venden hechas. Recuerda que cada peso cuenta y las decoraciones pueden hacer la diferencia entre respetar tu presupuesto o excederte.



5. Y ahora, a ahorrar



De nada servirán los pasos previos si ese dinero lo usas en algo que no necesitas, por más tentador que esto pueda ser. Mejor, guárdalo como Ahorro Voluntario en tu Afore y de esta forma podrás disfrutar muchas más navidades cuando te retires.