Auxilio, mi banco no me deja ir

En un acto de congruencia financiera, Eli decidió vender uno de sus automóviles y liquidar sus tarjetas de crédito. Sin embargo, no imaginó la pesadilla que sería cada uno de los trámites con bancos como HSBC y American Express, mismos que le pusieron una serie de trabas para dejarla ir tranquila a triturar su plástico.



Primero, llamó para conocer el saldo total y liquidarlo. Ambas instituciones bancarias le dieron una cifra, fue a pagarla, y al día siguiente llamó para confirmar el pago, fue entonces cuando la pesadilla comenzó.



En HSBC no podían darle un folio de cancelación puesto que el sistema no estaba disponible, así que le pidieron llamar después. Al tercer día, y después de 25 minutos en el teléfono, le dijeron que tenía pendiente un pago de 500 pesos por un “saldo” del cual no pudieron justificar su origen.



TIPS 1. Cerciórate con el banco de que el saldo total es el definitivo y que no se ‘arrastran’ adeudos como seguros u otros servicios.



2. Solicita al banco el folio de cancelación desde la primera visita a la sucursal o vía telefónica, por ambas vías puedes cancelar tu tarjeta.



3. En caso de no recibir notificación posterior a la cancelación, es necesario que llames a la Condusef para reportarlo y de esta forma te orienten.



El caso de la American Express no fue diferente, sólo que aquí antes de que le dijeran que el pago era de 600 pesos, Eli pasó por diferentes extensiones en las cuales le pedían razones y más razones para dejar a la compañía, intentándola convencer con tarjetas con más beneficios y líneas de crédito. Finalmente pagó los 600 pesos y al tercer día llamó de nueva cuenta.



Para la tarjeta HSBC le fue solicitado presentar una carta en cualquier sucursal, posterior al pago de los 500 pesos, y esperar a que se le generara un folio de cancelación. Lo hizo y sigue en espera del folio.

American Express volvió a intentar un saldo de 50 pesos, mismos que fue “condonado” ante la evidente molestia de la involucrada, vía telefónica.



Al respecto, la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicio Financieros (Consudef) explicó que ninguna institución tiene el derecho de retener una cancelación, a menos que el cliente tenga un saldo pendiente.



“La cancelación debe ser inmediata… no importa si es en sucursal o por teléfono”, aseguró Mario Di Costanzo, presidente del organismo en entevista con El Financiero.



En este sentido, recomendó a los clientes insistir a los bancos para que les otorguen su folio de cancelación, como lo exige la Ley, y en caso contrario, los exhortó a asistir a las oficinas de la Condusef a levantar una queja, misma que podría derivar en una multa.



Posteriormente, dijo, es obligatorio que el banco le envíe una notificación al cliente sobre la cancelación de la cuenta.