Así es como puedes volar en business sin pagar la diferencia

Imagina poder tomarte unos minutos más para llegar a la sala de espera en el aeropuerto, y que cuando llegues, seas de los primeros en entrar. Agrega encontrar más espacio entre tu asiento y el que tengas adelante, una mejor comida y un servicio personalizado. Lo mejor es que pagaste lo mismo que la clase turista.



Todo esto lo puedes lograr si tu trabajo te demanda viajar seguido y si logras seguir una serie de pasos, que van desde insistir amablemente en los mostradores, hasta confiar en las llamadas millas, de acuerdo con Trabber.mx, un sitio que te ayuda a encontrar los vuelos más accesibles.



Lo primero es que te inscribas a un programa de viajero frecuente y que hagas todo lo posible para que en tu trabajo te manden por la misma compañía o sus aliadas. Este paso sirve mucho y puede hacer la diferencia, ya que mucha gente se desilusiona con este tipo de programas porque en un principio todo suena a que nada puede ser como queremos, pero tienes que aprender a sacarle provecho.



TIPS 1. Reservar con un mínimo 100 días de antelación, recuerda que en la medida en la que se acerca la fecha del vuelo, el incremento de su precio es exponencial.



2. Tener el máximo de flexibilidad de fechas y horarios. Trata de comprar vuelos en la madrugada y en la noche, cuando suele haber menos demanda, aunque dormirás menos.



3. Cuidado con los “extras” durante el proceso de reserva. Sé selectivo con tu equipaje y asegúrate de leer la “letra pequeña” en las páginas web de las aerolíneas para evitar pagos sorpresa cuando documentes.



“En primer lugar, ser socio del programa de fidelización de la compañía con la que se va a viajar. Incluso aunque se tenga el nivel básico del programa (que no sea oro, ni plata) siempre se tendría prioridad sobre quien no lo tiene.



También preguntarlo a la hora de hacer el check-in, en alguna compañías no se da un upgrade a quien no lo pide”, dijo Óscar Frías, CEO de Trabber.mx.



Además, considera las famosas millas, que si bien pareciera una leyenda urbana, si las sabes utilizar podrás sacar provecho de ellas; sin embargo, recuerda que los viajes del trabajo son la base o piedra de apoyo que te ayudarán y cambiarlas en tus vacaciones.



Para que no te frustres con este tipo de beneficios, tómalas como algo extra o paralelo a viajar, no las veas como una meta, sino como una consecuencia positiva de que en tu trabajo te pidan recorrer el país o el mundo en avión.



“Si sólo hacemos viajes de ocio es complicado que las millas puedan marcar una diferencia porque no llegaremos a acumular tantas, se caducarán. Si viajamos por trabajo, sí que es más probable que puedan servirnos, pero lo vemos más como algo que te encuentras”, dijo el ejecutivo.



COMPRA BARATO

Y para adquirir boletos de avión al mejor precio y así aminorar el golpe a tu bolsillo, la planeación de tu viaje es la mejor manera de beneficiar a tus finanzas personales.



Aunque te sientas atraído por la moda de esperar hasta el último momento para comprar tus boletos, lo mejor es la antelación.



“La anticipación es un parámetro fundamental a tener en cuenta, quizá el más importante. Hace algún tiempo hicimos un estudio en el que, en diferentes rutas, vimos que la tendencia de los precios era siempre exponencial a medida que nos acercamos a la fecha del vuelo”, dijo Frías.