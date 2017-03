Wall Street, con fe en repunte del petróleo

Los precios han caído, las reservas están por las nubes y las dudas sobre la eficacia de la OPEP han crecido y, sin embargo, Wall Street no ha perdido la esperanza en la recuperación del petróleo.



El barril de crudo cayó por debajo de los 50 dólares en Nueva York la semana pasada debido a los indicios de que los recortes de producción de la OPEP no están eliminando un exceso mundial de oferta lo suficientemente rápido y que las empresas de perforación de shale estadounidenses están listas para cubrir cualquier déficit.



Sin embargo, Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Bank of America y Citigroup dicen seguir confiando en que los precios subirán a fin de año.



En un tiempo más, las abultadas existencias mundiales de petróleo disminuirán conforme surtan efecto los recortes de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Rusia, mientras el consumo de combustible sigue siendo fuerte, predicen los bancos.

“El panorama no es menos optimista”, dijo Seth Kleinman, responsable mundial de estrategia energética de Citigroup, que prevé que el barril de crudo superará los 60 dólares más adelante en el año. “Reducir las existencias de petróleo es un proceso complicado, pero los recortes de la OPEP son reales, la demanda de Asia es aceptable y, en última instancia, el mercado se está ajustando”.



Hay muchas razones para dudar de los argumentos alcistas.

Pese a la adhesión inusualmente firme de la OPEP a sus propias metas, las existencias de crudo de Estados Unidos están cerca de niveles récord, la producción del país se encuentra en el nivel más alto en un año y el número de plataformas de perforación casi se ha duplicado desde mayo.



Los socios de la OPEP, entre ellos Rusia y Kazajistán, han quedado rezagados en el cumplimiento de los recortes prometidos y la producción saudí repuntó el mes pasado.



Sin embargo, la demanda de petróleo sigue en condiciones de superar la oferta en el segundo trimestre y de comenzar a agotar las existencias mundiales, según Goldman Sachs, que prevé que el barril de West Texas Intermediate, la variedad de referencia en los Estados Unidos, superará los 57 dólares en tres meses.

“El reequilibrio del mercado petrolero sigue avanzando”, dijo Jeff Currie, jefe de investigación de materias primas de Goldman Sachs en Nueva York, en un informe del 14 de marzo. En una nota de dos días antes, Currie señaló que “el mercado necesita un poco de paciencia” para que el efecto de los recortes de la OPEP se haga sentir.



Los precios del crudo estadounidense subirán a por lo menos 64 dólares el barril en el tercer trimestre conforme comience a dispersarse el excedente, dijo Francisco Blanch, jefe de investigación de materias primas de Bank of America, en un informe el 10 de marzo.



Los países miembros de la OPEP se reunirán el próximo 25 de mayo para decidir si extienden o no sus recortes a la producción. Hasta ahora, Arabia Saudita, Irán, Iraq y Rusia han mostrado disposición a ampliar el recorte.