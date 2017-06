Previo a elección, crecieron apuestas a favor del peso

A pesar de la cautela entre los inversionistas previo a las elecciones de ayer, las posiciones especulativas sobre el peso mexicano dieron un voto de confianza a la moneda y mostraron una perspectiva alcista.



El peso registró apuestas a favor por un monto neto equivalente a 2 mil millones de dólares, un nivel que no se había visto desde mediados de 2014.



El indicador, actualizado por el Chicago Mercantile Exchange (CME) hasta el 30 de mayo, funciona como un termómetro de la confianza que existe sobre la moneda en el mercado cambiario.



Además, liga siete semanas consecutivas de mejora, lapso en que el peso se ha consolidado en la parte baja de su ciclo de recuperación.



Una retórica más amable de Estados Unidos con respecto a la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la pérdida de fuerza de Donald Trump, ante las dificultades y fracaso para pasar cambios en su política migratoria y con relación a la construcción del muro fronterizo, fueron algunos de los factores externos que influyeron en la recuperación del peso mexicano a partir de principios de enero de este año.



En lo interno, sobresalen las acciones emprendidas por el Banco de México (Banxico), como la venta de coberturas cambiarias, la entrega al Gobierno Federal de un remante históricamente alto y el alza en su tasa de referencia.



A pesar de la mejora en la percepción internacional sobre el peso, las elecciones se ubicaron entre analistas como el factor de riesgo de más corto plazo.



“Las elecciones locales representan un riesgo de corto plazo, pero el resultado no debería ser sobredimensionado”, escribió Richard Kelly, analista de en una nota enviada a clientes antes de las elecciones.



“Un triunfo de Morena debería otorgar una oportunidad para entrar con posiciones largas (a favor) sobre activos mexicanos en mejores niveles”.



En tanto, Juan Carlos Alderete, estratega de tipo de cambio para Banorte-Ixe, advirtió la semana pasada que algunos inversionistas podrían haber tomado utilidades previo a las elecciones.



El máximo de las apuestas en contra la moneda mexicana, en el año pasado, se alcanzó en 2 mil 251 millones de dólares el pasado 20 de septiembre, para disminuir a 685 millones el 25 de octubre.



Ahora, el monto neto de las apuestas a favor del peso, es poco significativo, sin embargo, son relevantes ante el sentimiento que reflejan.



A pesar de ello, todavía no se puede descartar periodos de mayor volatilidad, advirtieron los especialistas.



EL COMPORTAMIENTO DEL PESO



El tipo de cambio spot cerró el viernes en 18.71 unidades, todavía por arriba 18.4215 que se tenían antes de que Donald Trump ganara las votaciones del 8 de noviembre del 2016, de acuerdo con datos publicados por el Banxico.



En ventanilla bancaria, el billete verde quedó en 19 unidades, cifra similar al del cierre reportado el jueves por Citibanamex.



Aún con la mejoría en la confianza en torno a la moneda mexicana, el tipo de cambio se encuentra en una fase lateral, pero en la parte baja de su ciclo de recuperación.



El rango de oscilación ha estado, en la parte alta en 19.30 unidades y, en la baja, en 18.34 pesos por dólar.