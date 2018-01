Oro baja arrastrado por el dólar; abandona máximo de tres meses y medio

NUEVA YORK/LONDRES.- El oro extendió este lunes su caída desde un máximo en tres meses y medio alcanzado la semana pasada, arrastrado por un repunte del dólar contra el euro y renovadas apuestas a más alzas en las tasas de interés en Estados Unidos este año tras el reporte de empleo difundido la semana pasada.



La debilidad del dólar -que se extendió hasta los primeros días de enero tras anotar el año pasado su peor caída desde el 2003- había ayudado a un alza de precios de los activos valuados en esa moneda. El viernes el oro cerró su cuarta semana consecutiva en alza por primera vez desde abril.



El metal al contado retrocedía 0.1 por ciento a mil 318.84 dólares la onza, mientras que los futuros del metal precioso en Estados Unidos para entrega en febrero cayeron 1.90 dólares a mil 320.40 dólares la onza.



El dólar subía 0.5 por ciento frente al euro. Tras un reporte dispar el viernes de nóminas no agrícolas en Estados Unidos, los operadores de futuros de las tasas de interés siguieron apostando a que la Reserva Federal elevará dos veces los tipos en 2018.



El oro es altamente sensible a los aumentos en las tasas de interés estadounidenses, ya que elevan el costo de oportunidad de conservar el metal precioso -que no rinde intereses- e impulsan al dólar, moneda en que está valuado.



Entre otros metales preciosos, la plata bajaba 0.7 por ciento a 17.11 dólares la onza, tras alcanzar un máximo en un mes y medio a 17.29 dólares el viernes.



El platino subía 0.2 por ciento a 971.40 dólares la onza, tras tocar más temprano un máximo en más de tres meses y medio a 973.60 dólares. En tanto, el paladio subía 0.9 por ciento a mil 99.60 dólares la onza, pero operaba lejos del máximo de la semana previa de mil 105.70 dólares.



La fortaleza del dólar también arrastró a los precios del cobre que tocaron este lunes un mínimo de dos semanas, mientras que el zinc alcanzó su máximo en más de una década por preocupaciones sobre los suministros.



El dólar subía frente al euro, haciendo que los metales que cotizan en el billete verde sean más costosos para los inversores que no son estadounidenses, mientras que los mercados bursátiles mundiales estaban cerca de máximos históricos, ya que se mantenía la tendencia de su mejor inicio anual en ocho años.



El cobre en la Bolsa de Metales de Londres subió 0.1 por ciento a siete mil 125 dólares la tonelada, tras caer a su precio más bajo en dos semanas de siete mil 105 dólares. Los precios del metal tocaron el 28 de diciembre siete mil 312.50 dólares la tonelada, su cota más alta desde enero de 2014.



El aluminio bajó 1.3 por ciento a dos mil 175 dólares la tonelada, luego de alcanzar su nivel más bajo en casi dos semanas de dos mil 171 dólares en las operaciones en Asia.



Los inventarios de aluminio en la Bolsa de Futuros de Shanghái han alcanzado récord, al registrar un alza de 660 por ciento desde el inicio del año pasado.



"El aluminio ha perdido alrededor de 3.0 por ciento (este año), ya que el mercado no muestra signos de ajuste", dijo Julius Baer en una nota.



El zinc avanzó 1.0 por ciento a tres mil 386 dólares tras escalar hasta tres mil 390 dólares, un máximo desde 2007, por preocupaciones de suministro en medio de un persistente déficit en el mercado.



El níquel cerró plano en 12.530 dólares. El plomo , en tanto, subió un 2,5 por ciento a 2.604 dólares.