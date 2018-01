Oro se dispara a máximos de 4 meses ante un dólar débil

Los precios del oro subían por quinto día consecutivo, al acercarse al cierre más alto desde agosto de 2016, ya que los inversores aprovechaban la depreciación del dólar a nivel global después de que un funcionario estadounidense recibió con beneplácito la debilidad del dólar.



El índice dólar tocó nuevos mínimos en tres años después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que un dólar más bajo era bueno para Estados Unidos.



Un declive del dólar hace que las materias primas que cotizan en el billete verde sean más baratas para los tenedores de otras divisas.



El metal dorado para entrega inmediata subió por encima de mil 350 dólares la onza después de que las tenencias de metales intercambiados subieron al nivel más alto desde mayo de 2013 y el dólar cayó a su nivel más bajo desde 2014.



En Londres, los lingotes subieron 0.8 por ciento a mil 352.03 dólares la onza, según los precios marcados por Bloomberg. Los precios del platino, paladio y plata también subieron.



En tanto que los futuros del oro en el mercado Comex de Estados Unidos para entrega en febrero escalaban un 0.99 por ciento, a mil 349.8 dólares la onza.



"El oro volvió a comenzar el año de forma impresionante, cerca de un 3 por ciento a medida que el dólar continúa debilitándose", dijo Jordan Eliseo, economista jefe de Australian Bullion en Sydney, en un correo electrónico. Se observan niveles más altos de demanda en todo el espectro de metales preciosos, especialmente en los ETF, que están viendo entradas significativas, agregó.



El oro ha subido cerca de 8.5 por ciento desde que la Reserva Federal de Estados Unidos elevó las tasas de interés en diciembre. Los mercados también prevén un alza de las tasas de interés en Estados Unidos en marzo.



El oro es altamente sensible a las alzas de las tasas de interés estadounidenses, dado que elevan el costo de oportunidad de tener al lingote, que no rinde intereses, al tiempo que impulsa al billete verde.



Enero es tradicionalmente el mes más fuerte del oro, ya que los consumidores en el principal comprador, China, superan al metal antes del Año Nuevo Lunar. Los analistas de Macquarie Group Ltd. pronosticaron que los precios podrían subir aún más.



Entre otros metales preciosos, la plata subía 1.03 por ciento, a 17.22 dólares la onza, después de tocar en la sesión previa un mínimo de tres semanas y media de 16.73 dólares la onza.



El platino suma un alza de 0.61 por ciento, a mil 012.40 dólares la onza, y el paladio ganaba 0.76 por ciento, a mil 100,25 dólares la onza.