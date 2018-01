Nuevas normas en la UE para proteger la inversión y fortalecer mercados

FRÁNCFORT.— Este miércoles entraron en vigor en Europa las nuevas normas para proteger a los inversores, mejorar la transparencia y honestidad en el mercado, y evitar otra crisis financiera.



Las regulaciones se escribieron y aprobaron a lo largo de más de seis años y su implementación fue retrasada un año. Y a pesar de su entrada en vigor, todavía no han sido aprobadas como ley nacional en más de la mitad de los 28 países miembros de la Unión Europea.



Las llamadas MiFID II (por las siglas en inglés de Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros) tienen un fuerte impacto en la comercialización de acciones, bonos e inversiones. Aquí un vistazo a las normas.



HIJAS DE MiFID

Las MiFID II son sucesoras de una serie de normas MiFID que entraron en efecto en noviembre de 2007, justo antes de la crisis financiera global que incluyó el colapso del banco inversor de Estados Unidos, Lehman Brothers. La crisis convenció rápidamente a los líderes de la Unión Europea que necesitaban una directiva mucho más integral para evitar otro desastre. El nuevo régimen fue aprobado en 2014 y, originalmente, se esperaba que entrara en vigor a principios de 2017. Fue retrasado un año luego de que los reguladores dijeran que no estarían listos a tiempo para la compleja legislación.



TRANSPARENCIA

La transparencia y protección a los inversores son aspectos clave de las nuevas normas, cuyo objetivo es asegurar que firmas de inversión actúen según los mejores intereses de sus clientes cuando ofrecen sus servicios. Por ejemplo, compañías que desarrollan nuevos productos de inversión deben definir a sus clientes objetivo para asegurar que no son destinados a inversores para quienes son inapropiados. Todas las comunicaciones electrónicas externas e internas, así como las comunicaciones telefónicas, deben ser grabadas y, de ser necesario, proporcionadas a los clientes. Las firmas financieras deben develar sin pedírseles el costo total de los productos y servicios, así como, bajo petición, el impacto del costo en las ganancias de inversión y los costos detallados individuales del cliente.



Se requerirán muchos nuevos campos de datos para registrar acuerdos comerciales y que cada compañía de comercio solicite un número de identificación que ayudará a los reguladores a tomar medidas enérgicas contra los abusos del mercado.



ARROJAR LUZ

Las normas tienen el objetivo de fomentar más acuerdos comerciales en intercambios públicos, cuando todos puedan ver los precios bajo los cuales se ha comercializado. Intentarán limitar los llamados dark pools

-foros de acuerdo comerciales no accesibles al público general- y el comercio de compensación, en donde los activos se cotizan y comercializan entre comerciantes de las principales bolsas con menos reglas y menos transparencia. También hay nuevas normas relacionadas con el comercio de alta velocidad y en computadora para evitar la desestabilización del mercado.



MATERIAS PRIMAS MUY SOLICITADAS

El objetivo de las nuevas normas es limitar la especulación en materias primas como petróleo, metales y productos agrícolas para evitar la especulación financiera que puede aumentar considerablemente los precios de los alimentos. Para hacer eso, introduce el sistema armonizado en toda la Unión Europea que pone un límite en el tamaño de las posiciones de inversores en derivativos basados en materias primas. Los derivativos son productos financieros basados en activos subyacentes.



EN LA PRÁCTICA

Los países que han implementado completamente la directiva al aprobar sus cláusulas en su ley nacional y se lo han comunicado a Bruselas son: Austria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Eslovaquia y el Reino Unido. Los otros o no han aprobado las medidas o no lo han comunicado.