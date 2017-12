Regulador suizo amonesta a JPMorgan por caso de lavado de dinero 

El regulador financiero de Suiza llevará a cabo una revisión detallada de los controles antilavado de dinero de JPMorgan luego de descubrir que el banco incumplió las regulaciones en su relación con el fondo soberano malayo (1Malaysia Development Berhad 1MDB).



El regulador, que llevó a cabo procedimientos de cumplimiento entre mayo de 2016 y junio de 2017, descubrió "serias deficiencias" en las relaciones y transacciones asociadas con 1MDB, aunque no llegó a multar al banco estadounidense, indicó en un comunicado la organización suiza conocida como Finma.



Los reguladores y fiscales de Estados Unidos, Singapur y otras jurisdicciones han investigado la forma en que se utilizaron bancos para canalizar dinero de la supuesta corrupción en 1Malaysia Development Bhd., que ha negado haber cometido ninguna irregularidad.



Suiza sancionó en febrero a Coutts & Co. Ltd. por violar las normas de blanqueo de dinero y obtener utilidades ilegalmente por transacciones asociadas con 1MDB, mientras que el banco central de Singapur impuso sanciones financieras en mayo por 1,6 millones de dólares de Singapur (1.2 millones de dólares ) a Credit Suisse Group AG y United Overseas Bank Ltd.



JPMorgan, en particular, no identificó adecuadamente los riesgos de lavado de dinero relacionados con los flujos de efectivo entre las cuentas comerciales y personales, dijo el regulador Finma. El organismo nombró a un supervisor para revisar los controles del banco de forma continuada.



Flujos de caja



En un caso, JPMorgan acreditó "cientos de millones" de dólares estadounidenses desde 1MDB, supuestamente destinados a la compra de una empresa, a la cuenta personal de un individuo con estrechos vínculos con un socio comercial del fondo soberano, dijo Finma. El banco también aceptó información incompleta o inconsistente de clientes sin examinarla o documentarla, indicó el regulador suizo.



"La resolución anunciada por Finma se relaciona con asuntos que tuvieron lugar hace muchos años en el banco privado suizo, y desde entonces hemos aumentado la capacitación, aumentado el personal y realizado mejoras en el monitoreo y la vigilancia", señaló en un comunicado Jason Lobo, portavoz del banco.



Finma no va a iniciar procedimientos de cumplimiento contra ningún particular, ni imponer sanciones financieras o restricciones comerciales a JPMorgan, dijo.



Finma ha presentado un total de siete casos en Suiza en relación con 1MDB, uno de los cuales permanece abierto, dijo, sin proporcionar más información. A principios de este año, se cerró un caso contra UBS Group AG y el banco, el más grande de Suiza, fue amonestado sin que se tomaran medidas adicionales.