Inteligencia Artificial comienzan a ganarse a los inversionistas

El financiamiento para las empresas de inteligencia artificial ha crecido más de 8 veces desde 2012 y los emprendedores compiten por el dinero que todavía no ha sido asignado.



El dinero está gravitando hacia el sector conforme gigantes tecnológicos como Alphabet y Facebook adquieren empresas y entregan avances. Las empresas de capital de riesgo, incluyendo Andreessen Horowitz, New Enterprise Associates y Battery Ventures anunciaron el martes que han inyectado 140 millones de dólares en la startup de inteligencia artificial Databricks, elevando la financiación de la compañía a 247 millones de dólares.



Mientras que el sector vio solo 559 millones de dólares en fondos en 2012, el capital subió a casi 5 mil millones de dólares en 2016, según datos compilados por la firma de investigación CB Insights.



El número de acuerdos también ha experimentado un aumento sustancial, al pasar de 150 a 698 en ese mismo periodo. De acuerdo con Databricks, la firma fue capaz de atraer fondos a una valoración más alta sin disposiciones especiales, a pesar de haber recibido financiación hace 6 meses.



La nueva ronda, que fue encabezada por Andreessen, ayudará a Databricks a llegar a nuevas empresas para hacer un uso más eficaz de la IA y grandes datos. La expansión internacional y la construcción de soluciones específicas de la industria para sectores como la salud y las finanzas será un objetivo, dijo la startup de San Francisco.



“La razón por la que recaudamos es porque hay una enorme demanda acumulada en el mercado, y no hay una gran solución disponible en este momento”, dijo Ali Ghodsi, cofundador y presidente ejecutivo, en entrevista.



“Queremos apretar el acelerador y llevar nuestro producto a más clientes fuera de las primeras pocas compañías que están alcanzando realmente el máximo potencial de la IA”.