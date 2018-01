Peso, 'sin energía' por 6ta ronda de negociaciones del TLCAN

La rapidez con que se ha recuperado la moneda mexicana ha prendido 'luces amarillas' entre algunos participantes del mercado cambiario, ante la incertidumbre en torno al resultado de la nueva ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la cual inició este domingo.



El peso mexicano reportó, hasta el pasado viernes, un avance de 5.38 por ciento, situación que lo convierte en una de las monedas con el mejor desempeño en el mundo, pero en los próximos días puede entrar en un compás de espera, e incluso, podría reportarse una toma de utilidades.



“En términos de eventos de riesgo próximos destacamos la sexta ronda de negociación del TLCAN del 21 al 29 de enero. A pesar de que las noticias más recientes han sido interpretadas positivamente por el mercado, en nuestro escenario base las tensiones entre Estados Unidos y México y Canadá se mantendrán elevadas, sin esperar un muy fuerte avance todavía”, sostiene un documento elaborado por Banorte IXE.

El tipo de cambio del peso con el dólar se encuentra cerca de un soporte clave, el cual puede respetar hasta no conocer el resultado de esta nueva ronda de negociaciones del TLCAN.



La paridad del peso con el dólar presenta un soporte en el rango de 18.55 a 18.45 unidades, en el mercado de mayoreo.



Gabriela Siller, responsable del área de análisis en Banco Base argumenta que en “La sexta ronda de renegociación del 21 al 29 de enero todavía se desconoce si se alcanzarán acuerdos relevantes, por este motivo se espera que el peso respete el soporte de 18.48 pesos por dólar.



En el caso de los analistas de Banorte Ixe también ven un soporte similar para el tipo de cambio del peso con el dólar.



“En nuestra opinión, la economía mexicana enfrenta una serie de riesgos internos y externos que resultarán en un apetito más limitado por la divisa al nivel actual. En particular, creemos que una fuerte zona de soporte alrededor del psicológico de 18.50 será validada con referencias en 18.53 (nivel de Fibonacci), mínimo intradía de diciembre (18.52) y el promedio móvil de 200 días (18.48)”.



El pasado miércoles y el jueves la retórica de Donald Trump subió de tono en contra del TLCAN y a favor de la construcción del muro fronterizo con México, pero la moneda mexicana mostró un comportamiento positivo, aunque no se descarta que todavía prevalezca una fuerte volatilidad.



Otro de los puntos a cuidar, se refiere a la posibilidad de que los vientos a favor de la moneda mexicana, representados por la debilidad del dólar en el mercado internacional, puedan cambiar de dirección.



El índice que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de 10 divisas cerró el pasado viernes en un mínimo no visto desde el primero de enero del 2015.



Sumado al tema TLCAN, en las próximas semanas y meses adquirirá un papel cada vez más relevante el desempeño del proceso electoral en México, situación que le dará posiblemente una mayor volatilidad y presiones de alza sobre el tipo de cambio.



Además del riego para la moneda mexicana representados por el bajo nivel alcanzado por el dólar en el mercado internacional y el TLCAN, los factores locales relacionados con el NAFTA y las elecciones continuarán aumentando la volatilidad del peso, se sostiene en un documento elaborado por analistas de BBVA, citado por Bloomberg.



La sexta ronda de negociaciones arranco el domingo 20 de enero con el trabajo de algunas comisiones, pero que formalmente arrancaran mañana, para terminar el 29 de este mes.