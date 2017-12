Exportaciones de México en récord, señal de un peso castigado

El ingreso de divisas a México proveniente de la balanza comercial, excluyendo al petróleo, alcanzó un máximo histórico, situación que es un indicio de la existencia de un peso débil, dentro de un contexto dominado por persistentes riesgos.



El saldo de la balanza no petrolera alcanzó un monto acumulado sin precedente de 5 mil 952 millones de dólares, de enero a noviembre de este año, de acuerdo con cifras reportadas por el Inegi y el Banco de México.



El mayor ingreso de divisas proveniente del rubro diferente el petróleo obedece en parte, al mejor desempeño de la economía norteamericana, pero también a la existencia de un peso relativamente castigado frente al dólar, situación que esta contribuyendo a mejorar la competitividad de la economía mexicana.

Sin embargo, el comportamiento positivo del sector exportador de México puede ser una fuente de tensión en las negociaciones tendientes a modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), debido a que puede radicalizar la postura de Estados Unidos en este frente.



La mejoría en las balanza comercial no petrolera responde a un crecimiento de 9.0 en la exportaciones no petroleras al ascenderá 352 mil 718 millones de dólares, durante a enero a noviembre de esta año. En tanto que las importaciones subieron en 6.5 por ciento, durante el periodo de referencia, al llegar a 346 mil 766 millones.



Otros señales de la existencia de una moneda castigada para el peso, observadas en el pasado noviembre, se refieren al saldo de la balanza comercial, al comportamiento total de las exportaciones, incluso, de las provenientes del sector petrolero.



En el pasado noviembre se dio un sorpresivo superávit en la balanza comercial de México por 399.2 millones de dólares cifra mucho mejor que el déficit esperado por 362.8 millones, de acuerdo con una encuesta levantada por Bloomberg.



En tanto que las exportaciones totales escalaron a un máximo histórico de 37 mil 480 millones de dólares.



El ventas al exterior de productos petroleros ascendieron a 2 mil 451 millones de dólares en el onceavo mes del año, el mayor monto desde el registrado en noviembre del 2014.



Subvaluación de la moneda mexicana



El índice que mide el poder adquisitivo del peso mexicano en términos reales se encuentra en 81.19 puntos, por debajo de 100 puntos tomado como referencia por parte del Banco de Pagos Internacional (BIS por sus siglas en inglés). Esta diferencia implica que el la moneda mexicana se encuentra un 18.81 por ciento por debajo del poder adquisitivo que tenía en promedio hace siete años.



Un peso con cierta pérdida de su valor, contribuye a abaratar a las mercancías mexicanas en términos de dólares.



La economía norteamericana creció a una tasa anualizada de 3.2 por ciento en el tercer trimestre de este año, un ritmo no visto en dos años, lo que contribuyó también a una mayor demanda por bienes y servicios provenientes de México.



El grado de subvaluación que presenta la moneda mexicana puede contribuir para amortiguar posibles fuentes de presión a la baja, provenientes tanto de factores externos como internos.



En el 2018, se podría tener un escenario complicado para el peso, caracterizado por las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), posibles cambios en los flujos de capitales derivados por los cambios fiscales en Estados Unidos y los derivados del proceso electoral en México.