El peso pierde tras nueva amenaza de Trump contra México 

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes hay cierta cautela entre los participantes del mercado cambiario en México ante la existencia de un entorno internacional donde prevalecen señales encontradas.



De acuerdo con Bloomberg, el billete verde se intercambia en 17.76 unidades en el mercado de mayoreo a las 9:10 horas tiempo del centro de México. En el día, el peso pierde 0.83 por ciento.



En ventanilla bancaria, el billete verde se vende en 18.05 unidades, cifra mayor a 17.90 reportada el pasado viernes como cierre por Citibanamex.



De acuerdo con Bloomberg, el billete verde se intercambia en 17.71 unidades en el mercado de mayoreo a las 8:40 horas tiempo del centro de México. En el día, el peso pierde 0.40 por ciento.

La moneda mexicana experimenta una moderada presión de baja, luego de que Donald Trump reiterara, este domingo, que México deberá pagar por la construcción del muro, al mismo tiempo que volvió a manifestar dudas con respecto al éxito de las negaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



Las declaraciones de Trump no son nuevas y se dan a unos días de que inicie la segunda ronda de negaciones para actualizar el TLCAN, las cuales se llevarán a cabo en México del 1 al 5 de septiembre.



Las últimas declaraciones de Donald Trump se han interpretado como una estrategia de negación, tendiente a sacar un mayor provecho en las negociaciones que se están llevando a cabo para actualizar el TLCAN, aunque no dejan de generar cierto nerviosismo.



El retroceso de la moneda mexicana se ve suavizado por la debilidad del dólar en el mercado internacional.



El índice que mide el comportamiento del billete verde frente a una canasta de 10 divisas muestra un retroceso de 0.04 por ciento. El movimiento es moderado, aunque suficiente para mantener al dólar en un mínimo no visto desde el 21 de enero del 2015.



Un dólar débil sirve para apuntalar la recuperación de la economía norteamericana ante el retraso en la discusión y aprobación del paquete fiscal y de estímulos propuestos por la administración encabeza Donald Trump.



El billete verde también mantiene una trayectoria débil, debido a que, el pasado viernes, la presidenta de la Fed, Janet Yellen, no dio nuevas pistas en torno a los pasos que se darán en materia de tasas y del balance de bonos, actualmente por un monto de 4.5 billones de dólares.



Otra fuente externa de tensión para la moneda mexicana, al inicio de esta semana, lo constituye el comportamiento mixto observado en los precios del petróleo.



El crudo tipo West Texas pierde 0.71 por ciento a 47.53 dólares por barril, mientras que el tipo Brent avanza 0.17 por ciento a 52.50 dólares.



En lo interno destaca el crecimiento del déficit comercial de México con el exterior, al ascender a mil 522.6 millones de dólares en julio, por arriba de los mil 35.5 dólares esperados por el mercado, de acuerdo a una encuesta levantada por Bloomberg.



La ampliación de la brecha comercial de México con el exterior se debe, en buena parte, a la caída en los ingresos petroleros, pero también puede ser una señal de que la fortaleza del peso pudiera estar afectando a la competitividad del sector exportador.



El tipo de cambio del peso con el dólar presenta un soporte intermedio de 17.47 unidades. En tanto que la resistencia se encuentra en 18.40 pesos.