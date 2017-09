Dólar cae por salida de Fischer de la Fed

CIUDAD DE MÉXICO.- En la sesión de media semana, el 'clima' no le es favorable al dólar, situación que lo lleva a tocar un mínimo no visto desde el 21 de enero del 2015, con respecto a una canasta de 10 divisas.



El billete verde se intercambia en 17.82 unidades en el mercado de mayoreo a las 10:25 horas tiempo del centro de México, de acuerdo con datos publicados por Bloomberg. En el día, el peso avanza 0.46 por ciento.



En ventanilla bancaria, el dólar se vende en 18.10 unidades, cifra por debajo de las 18.20 reportadas el martes como cierre por Citibanamex.



En lo que va de la sesión, el tipo de cambio presenta un máximo en 17.9114 unidades alcanzadas a las 02:01 horas tiempo de la Ciudad de México, mientras que el mínimo se registra en 17.808 unidades a las 09:35 de la mañana.

La moneda mexicana avanza dentro de una sesión altamente volátil y a la espera del informe económico de la Reserva Federal conocido como el Beige Book.



El billete verde se mantiene bajo presión de baja en el mercado internacional de divisas, situación que favorece a la moneda mexicana.



El comportamiento del dólar frente a una canasta de 10 divisas presenta un retroceso de 0.18 por ciento, lo cual lo lleva a tocar un mínimo no visto desde el 21 de enero del 2015.



La caída del billete verde se profundiza luego de que se diera a conocer que el vicepresidente de la Reserva Federal, Stanley Fischer, presentara su renuncia al cargo, con efecto para el próximo 13 de octubre.



El saldo de la balanza comercial de Estados Unidos se reportó en 43 mil 700 millones de dólares en el pasado julio, monto por arriba de los 43 mil 500 reportados en junio.



En tanto que el ISM no manufacturero se ubicó en 55.3 puntos en agosto de este año, menor al 53.9 del mes anterior. La actividad de los servicios representa alrededor de dos terceras partes de la economía norteamericana.



El comportamiento del comercio exterior y del sector sector servicios de Estados Unidos pudieran apuntar a que la debilidad del dólar observada en lo que va del año todavía no es suficiente para impulsar en mayor medida a la economía norteamericana.



Los mercados están a la espera del informe económico de la Reserva Federal Conocido como el Beige Book, el cual constituye un diagnóstico que servirá de base para la decisión de política monetaria de su reunión programada para el próximo 20 de septiembre.



En otro frente, la moneda mexicana también se ve apoyada por la recuperación en los precios del petróleo impulsado por factores relacionados con la época de huracanes.



El crudo tipo West Texas gana 0.76 por ciento a 49.03 dólares por barril, mientras que el tipo Brent avanza 1.16 por ciento a 54 dólares.



El tipo de cambio del peso con el dólar presenta un soporte intermedio de 17.45 unidades. En tanto que la resistencia cercana se encuentra en 18.06 y la más firme en 18.40 pesos.