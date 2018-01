Tres consejos para que mejores tus inversiones

Timothy Hanson, jefe de inteligencia de inversiones en The Motley Fool, una empresa que ganó reconocimiento por sus recomendaciones tempranas en las acciones de Amazon, PayPal y Starbucks, dio algunos consejos para inversionistas nuevos y experimentados.



De acuerdo con el experto, el 96 por ciento de las veces un inversionista se puede equivocar, pero la diferencia radica en no rendirse en el resto de las ocasiones.



A través de su experiencia, de alrededor de 17 años, que comenzó cuando compró su primera acción, Hanson habló de “The Humility Curve” (Curva de la Humildad), con la que describe cómo evolucionó su proceso de inversión desde acontecimientos como la quiebra de las punto com, la crisis inmobiliaria; y la actual etapa de tasas de interés históricamente bajas.



A través de lo que él llama la Curva de la Humildad mide su expertise desde sus inicios como un inversionista ingenuo, hasta convertirse en uno humilde.



“Cuando encontremos discrepancias en nuestras inversiones, debemos hacer una introspectiva y ajustar para obtener mejores resultados. La mayoría de los errores proviene por tomar decisiones de forma emocional”, dijo Hanson en una conferencia con motivo del séptimo aniversario de la plataforma de inversión de Grupo Bursátil Mexicano, GBMhomebroker.



En los mercados financieros hay poca certidumbre y la información es asimétrica; el recorrido de este experto en estos años lo llevó por una etapa de análisis complejos donde aprendió a reconocer que lo sencillo es lo que funciona.



“No hay una bonificación extra por el grado de dificultad utilizado”, señaló Hanson.