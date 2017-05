¿Por qué las tasas hipotecarias no suben a la par de las de Banxico?

Los intereses de los créditos hipotecarios en México no avanzarán a la misma velocidad que la tasa del Banco de México, debido a un fenómeno conocido como aplanamiento de la curva de rendimientos y a una mayor competencia entre bancos para ganar participación de mercado, aseguran analistas.



Desde que se inició el actual ciclo de alza en el costo del dinero en México, a partir de diciembre de 2015, la tasa de referencia del Banco de México se ha incrementado en 375 puntos base; sin embargo, el CAT aplicable al crédito hipotecario ha subido en solamente 81 puntos, hasta el pasado marzo.



Actualmente, la tasa de referencia del Banco de México se ubica en 6.75 por ciento, en tanto que el Costo Anual Total (CAT) se reportó en 13.37 por ciento al tercer mes de este año.



La primera razón de este desfase es el fenómeno denominado aplanamiento en la curva de rendimientos.



Lo anterior significa que las tasas de la deuda del gobierno mexicano de largo plazo, que sirven de referencia para que los bancos presten a sus clientes, han subido a una velocidad menor que lo que la han hecho los réditos en instrumentos que vencen en menos de un año.



Las tasas de largo plazo de los bonos con un horizonte de vencimiento de 10 hasta 30 años han aumento en promedio en 77 puntos base de diciembre del 2015 a la fecha. Mientras que los instrumentos con un plazo de hasta un año, han visto aumentar su rendimiento en 345 puntos base en este periodo, más cercano a los 375 puntos en que se elevó la tasa de referencia del Banco de México.



Por otra parte, Carlos González, director de Análisis y Estrategia Bursátil de Monex, explicó que esta dinámica también se debe a que hay más competencia en el sector, ya que cada banco quiere incrementar su participación de mercado vía una disminución en el margen y eso haría que el incremento (de tasas) no sea tan agresivo.



Asimismo, las condiciones financieras son más volátiles, ya que se están dando incremento en las tasas de interés, pero con mejores condiciones económicas, no en el corto plazo, pero eventualmente, Banxico podría reducir las tasas de fondeo. Otra opción es que los bancos puedan apoyarse en instrumentos para cubrirse y no incrementar las tasas.



González destacó si el usuario necesita un crédito hipotecario, su recomendación es que lo hagan ahora, ya que las tasas seguirían con su tendencia al alza, aunque reconoció que no en la misma magnitud que lo hizo la autoridad monetaria, pero ésta seguirá incrementando los réditos, y los hipotecarios podrían subir las tasas algunos puntos adicionales.



De acuerdo con Fernando de Abiega Forcen, director de SOC Asesores Hipotecarios, las tasas de interés siguen siendo históricamente atractivas, por lo que acudir con un bróker es todavía un buen momento para conocer la gama de opciones que ofrecen los participantes.



El directivo ha resaltado que la movilidad hipotecaria, es decir, el que una persona pueda cambiar su crédito de vivienda a otra institución que le ofrezca mejores condiciones, es uno de los logros de las reformas.



Añadió que la competencia entre la banca y otros participantes por ganar estos créditos se incrementó en los últimos meses.