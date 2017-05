¿Cómo hacer crecer tu Afore?

De acuerdo con el último estudio sobre el sistema de pensiones nacional por parte de la OCDE la tasa de reemplazo actual o, dicho en otras palabras, el monto de pensión por percibir al momento del retiro como porcentaje del último ingreso, es alrededor del 26 por ciento.



Es decir, con la tasa de contribución actual y sin aportaciones voluntarias, al momento de retirarte tendrás una pensión mensual aproximada de dos mil 600 pesos por cada 10 mil pesos de sueldo percibido, algo bajo, ¿no crees?



La misma OCDE sugiere que la tasa de contribución o cotización obligatoria se aumente gradualmente de un 6.5 por ciento actual hasta 18 por ciento, para que los beneficios pensionarios pueden alcanzar algo cercano al 50 por ciento del último salario percibido.



Alcanzar lo anterior, implica cambios estructurales que sin duda no son rápidos de implementar y mientras tanto, nuestro retiro se aproxima día a día. Sin embargo, desde hoy tenemos la capacidad de mejorar la calidad de nuestra pensión ahorrando 12 por ciento al mes.



Las Afore (Administradoras de Fondos para el Retiro) invierten los recursos del contribuyente en Siefores (Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro).



Hoy en día tú tienes la capacidad de elegir tu Afore, pero no la Siefore. Conforme tu edad avanza, vas emigrando de una a otra hasta pensionarte. Únicamente existen cuatro Siefores (SB1, SB2, SB3, SB4) por cada Afore y la principal diferencia entre cada una de ellas es la exposición a instrumentos de renta variable.



La participación en renta variable va disminuyendo con el paso del tiempo dado que tu horizonte de inversión se va acotando.



Este ahorro del 12 por ciento de tu sueldo ya mencionado, lo puedes invertir al igual que tu Afore en el mismo instrumento, el fondo de inversión, pero con mejores condiciones.



¿Por qué con mejores condiciones? Porque a través de un fondo de inversión tienes acceso a múltiples instrumentos tanto locales como globales, la disponibilidad de tus recursos no está condicionada a nada, puedes disponer de ellos cuando gustes, tienes la flexibilidad de elegir el fondo y la participación deseada entre renta variable y deuda, entre otras grandes ventajas.



SI hoy en día estas formalmente percibiendo ingresos es muy probable que estés destinando a tu Afore la tasa de contribución mencionada, 6.5 por ciento, lo cual es insuficiente.



Dale un estímulo a tu pensión, empieza ahorrar un 12 por ciento de tu sueldo e inviértelo para alcanzar una tasa de reemplazo cercana al 50 por ciento y recuerda que el fondo de inversión es de las mejores opciones.



*El autor es gerente comercial de GBMfondos