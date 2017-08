Ve Banxico la inflación ya cerca de su techo

El Banco de México (Banxico) ya tiene una previsión: el incremento en los precios al consumidor en el país, que ha sido sostenido en los últimos 13 meses, ya está cerca de su techo e incluso podría comenzar a revertirse en los últimos meses de este año.



Ayer, en su comunicado de política monetaria, el organismo señaló que el balance de riesgos para la inflación no presentó cambios con respecto al último comunicado y mantuvo su previsión de que convergirá al 3 por ciento a finales de 2018.



“Aun cuando se espera que en los próximos meses la inflación general anual seguirá ubicándose por encima de 6 por ciento, esta parece estarse acercando a su techo”, se lee en el comunicado de Banxico.



“De hecho, se prevé que en los últimos meses de este año la inflación general retome una tendencia a la baja y que esta se acentúe durante el año siguiente, conduciendo a la convergencia al objetivo de 3.00 por ciento hacia finales de 2018”.

​



Bajo este contexto, Banxico mantuvo inmóvil su tasa de referencia en 7.0 por ciento, luego de 7 aumentos consecutivos y de 10 acumulados desde finales de 2015.



‘PREOCUPAN’ JITOMATE Y SALARIOS



Pese a mostrar un tono optimista, el banco central reconoció que en los últimos meses hubo factores que dieron un impulso adicional, tales como las tarifas de transporte en algunas ciudades y el aumento en los precios de productos agropecuarios, como el jitomate. Sin embargo, anticipó el instituto central, serán transitorios.



Dicha percepción sorprendió a algunos analistas.



“Se manutuvo la expectativa de una desaceleración de la inflación tan pronto como finales del año, ya que se aprecia un cambio de tendencia en energéticos y mercancías no alimenticias. No obstante, sorprendió que la Junta infravaloró los efectos de los incrementos en precios agropecuarios en julio debido a su carácter transitorio”, comentó Joan Enric Domene, analista económico de Invex.



Otro factor de riesgo que fue incluido en el comunicado de Banxico fue el costo de la mano de obra en el país, es decir, los salarios.



“Considerando que las condiciones en el mercado laboral han venido estrechándose, la evolución de los costos unitarios de la mano de obra podría empezar a reflejarse en la inflación”, aseguró la Junta de Gobierno.



Ayer, la Secretaría del Trabajo anunció que los salarios contractuales de jurisdicción federal aumentaron 5.8 por ciento, el mayor aumento desde agosto de 2002.



NO DESCARTAN MÁS AUMENTOS



El consenso de analistas es unánime respecto a que Banxico no subiría de nuevo los intereses en las reuniones de política monetaria de septiembre y noviembre, sin embargo, algunos advierten que al cierre de año sí podría aumentar de nuevo su tasa de referencia.



“No se descarta una posible subida adicional de 25 puntos base antes de que termine el año, debido a que el pico de la inflación pudiera estarse alcanzando el siguiente mes y comenzar a disminuir hasta el último trimestre del año”, dijo Jacobo Rodríguez Reyes, director de análisis de Masari Casa de Bolsa.



Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base, coincidió.



“Vemos una probabilidad de 60 por ciento de que Banxico suba 25 puntos base su tasa, independientemente de que la Reserva Federal suba o no en diciembre. Si la Fed sube su tasa antes entonces esa probabilidad sube a un 89 por ciento”, puntualizó.



EL MÁS RESTRICTIVO



Banxico no sólo se ubica como el banco central con la política monetaria más restrictiva en el mundo en lo que va del 2017, sino que su comportamiento es opuesto al de otros bancos centrales en América Latina.



Las autoridades monetarias de Brasil, Colombia, Chile y Perú han bajado sus tasas objetivo en 450, 200, 100 y 50 puntos base. En tanto, México la subió 125 puntos. Lo anterior otorga a México una buena posición en la competencia por atraer capitales extranjeros.