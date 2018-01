Criptomonedas no reemplazarán al oro

Las criptomonedas no serán reemplazo del oro en el sistema financiero global, porque este commodity tiene características como menor volatilidad, un mercado más líquido, se intercambia en un marco regulatorio establecido y cuenta con un rol bien entendido en un portafolio de inversión, expuso el Consejo Mundial del Oro (WGC, World Gold Council).



“Estas características sustentan el papel del oro como un activo financiero principal que probablemente continuará resonando en el mundo digital de hoy en día”, señaló el Consejo en el reporte 'Criptomonedas no son sustituto del oro'.



Mientras que el rendimiento del oro fue de 13 por ciento en 2017, el valor del bitcoin, la criptomoneda más ampliamente reconocida, aumentó 13 veces.



La alta volatilidad del bitcoin quedó de manifiesto por la fuerte corrección de precios que ha experimentado desde mediados de diciembre, cayendo más de 40 por ciento en un mes.



“Hasta hace poco, el rendimiento de las criptomonedas ha sido notable, pero su propósito como inversión parece bastante diferente del oro. Las criptomonedas aún no se han probado en múltiples mercados”, señala el reporte del WGC.



“El criptomercado es joven, y la liquidez es escasa. Su comportamiento de precios en este momento, aunque sigue siendo atractivo para muchos inversionistas, parece estar impulsado por las altas expectativas de rentabilidad”, destaca el reporte de WGC.



Para el Consejo Mundial del Oro, aún no hay evidencia cuantificable de que el oro esté sufriendo directamente una competencia con las criptomonedas, los niveles del precio del metal precioso en 2017 parecen ser consistentes con los de años atrás y no muestran signos de sufrir una “criptocompetencia”.