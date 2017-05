¿Por qué si hubo acuerdo de la OPEP cayó el petróleo?

Para los inversionistas del sector energético, la extensión en los recortes a la producción de crudo por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no fue suficiente.



A pesar de que el organismo internacional decidió extender por nueve meses más la reducción al bombeo de sus miembros, las cotizaciones referenciales del crudo se desplomaron.



El petróleo WTI cayó 4.79 por ciento a 48.90 dólares por barril, mientras que el referencial Brent perdió 4.63 por ciento para llegar a 51.46 dólares. En ambos casos, fue la mayor caída en casi un mes.



"El mercado parece estar algo decepcionado ya que no hay ’algo extra’ que los mercados esperaban", dijo Jan Edelmann, analista de productos primarios de HSH Nordbank.

Da la impresión de que la OPEP teme una aceleración excesiva de la reducción del excedente

Los miembros del organismo que se reunieron en Viena acordaron prolongar su acuerdo hasta marzo. La OPEP no incluyó una opción de una extensión adicional de tres meses, como se había evaluado, según un delegado.



Para Ixchel Castro, analista de petróleo y refinación de la consultora WoodMackenzie, el mercado anticipaba al menos uno de dos elementos: un recorte más grande de los 1.8 millones de barriles diarios pactados en noviembre o una duración mayor en la reducción al bombeo.



Al no obtener ninguna de estas dos condiciones, el mercado se decepcionó.



“Esto (el recorte de la OPEP) no es suficiente para cambiar la sobreoferta que va a haber en 2018, esto es en buena medida a lo que están reaccionado los precios”, explicó Castro.



EU, EL GRAN GANADOR



Los productores de shale en Estados Unidos fueron los mayores ganadores de la decisión de la OPEP tomada el día de ayer en Viena, aseguran especialistas.



Los precios por arriba de 45 dólares provocaron que compañías norteamericanas reactivaran pozos que habían cerrado. De acuerdo con la consultora Baker Hughes, el número de plataformas activas se ha incrementado en 47 de las últimas 51 semanas, para llegar a un máximo desde 2015 de 720 pozos hasta el viernes pasado.



“Estados Unidos es el gran ganador de la decisión de hoy, particularmente Arabia Saudita había dicho que tenía preocupación de que acuerdos de la OPEP estaban financiando la recuperación de la producción de Estados Unidos y esto es algo que en realidad que vamos a ver ahora no sólo en el 2017, sino de manera continua en el 2018”, explicó Ixchel Castro.



CRUDO LE ‘PEGA’ AL PESO



Aunque en las operaciones de la madrugada de ayer, el tipo de cambio spot tocó un mínimo de poco más de seis meses, de 18.34 pesos por dólar, el desplome del crudo impactó en el ánimo de los inversionistas, que deshicieron posiciones en pesos.



De acuerdo con datos del Banco de México, el dólar al mayoreo cerró en un nivel de 18.53 unidades, lo que implicó para el peso una caída de 0.20 por ciento respecto al cierre previo, pero de más de uno por ciento desde su mínimo de la sesión.