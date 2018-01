Bolsa de Shanghái suma seis semanas de alzas; Tokio, en números rojos

Los mercados accionarios, excepto Tokio, cerraron la última jornada de la semana con ganancias, en medio de la recuperación del dólar frente a otras monedas.



Las acciones chinas enabezaron las avances de la región, aunque a un nivel más bajo desde los máximos de dos años que tocaron más temprano, y el índice de Shanghái subió por sexta semana consecutiva, respaldado por el avance de los títulos de empresas inmobiliarias y de transporte.



El índice compuesto de Shanghái cerró con un avance de 0.3 por ciento, a tres mil 559,09 unidades.



El índice de acciones líderes CSI300 ganó 0.39 por ciento, con el subíndice del sector financiero con un alza de 0.53 por ciento. El sector de productos de primera necesidad subió 0.83 por ciento, el índice del sector inmobiliario 1.24 por ciento, y el subíndice del sector de salud, un 0.32 por ciento.



En la semana, el índice de Shanghái escaló un 2 por ciento, en su sexta semana al alza, mientras que el CSI300 avanzó 2.3 por ciento y por cuarta semana consecutiva.



Las acciones que más subieron en el índice compuesto de Shanghái fueron las de Harbin Air Conditioning con el 9.94 por ciento, seguidas por las de Heilan Home en 8.03 por ciento, y las de Zhuzhou Kibing 6.58 por ciento.



Los títulos que más perdieron fueron los de Nanjing Textiles Import con 9.97 por ciento, seguidos por los de Shenghe Resources en 5.11 por ciento, y los de Jiangsu Protruly Vision en 5.1 por ciento.



En lo que va del año, el índice de Shanghái ha subido 7.29 por ciento, el CSI300 un 2.3 por ciento y el índice H de acciones que cotizan en Hong Kong, un 14.3 por ciento.



En el lado contrario, el índice Nikkei cerró con una baja de 0.2 por ciento, a 23.631,88 unidades, tras oscilar al alza y a la baja durante las operaciones de la mañana debido debido a que los inversores tomaron ganancias antes del fin de semana, y los títulos de mineras y de empresas financieras se contaron entre las de peor desempeño.



En la semana, el Nikkei perdió 0.7 por ciento.



A contramano de la tendencia, las acciones de Fujitsu Ltd cerraron con un alza de 1.2 por ciento después de que dijo que está en conversaciones para la venta de su negocio de teléfonos móviles al fondo de inversión Polaris Capital Group, en un acuerdo que, según medios locales, podría llegar a los 50 mil millones de yenes (456 millones de dólares).



Los títulos de mineras cayeron, con las de Inpex Corp con una baja de 1.9 por ciento y las de Japan Petroleum Exploration con un retroceso de 2.1 por ciento.



Los papeles de Mitsubishi UFJ Financial cerraron con una merma de 1.5 por ciento, los de Dai-ichi Life Holdings perdieron 1.6 por ciento y los de Nomura Holdings 1.0 por ciento.



La toma de ganancias es la baja de mercado generada por la presión de venta luego de un proceso de alza considerable en los precios. Los inversores y especuladores realizan las utilidades vendiendo sus acciones.



En el mercado de divisas, el dólar recuperaba terreno después que Trump dijera el jueves que finalmente quiere que el dólar sea fuerte, contradiciendo los comentarios hechos por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que daba la bienvenida a un dólar más débil, que los mercados inicialmente tomaron como el alejamiento de Washington de su fuerte política monetaria.



El dólar cayó un 0.2 por ciento a 109.21 yenes, aunque se recuperó desde un mínimo de cuatro meses de 108.50 establecido el día anterior.



A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:



BOLSA INDICE CIERRE CIERRE VARIACION VARIACION



ANTERIOR ACTUAL PUNTOS PORCENTAJE



Tokio Nikkei 225 23,669.49 23,631.88 -37.61 -0.16%



Hong Kong Hang Seng 32,654.45 33,154.12 +499.67 +1.53%



Shanghai S.Composite 3,548.31 3,558.13 +9.82 +0.28%



Seúl Kospi 2,562.23 2,574.76 +12.53 +0.49%



Singapur Straits Times 3,572.62 3,567.14 -5.48 -0.15%



Sydney All Ordinaries CERRADO CERRADO