BMV pierde terreno a contracorriente de Wall Street

CIUDAD DE MÉXICO.- La bolsa mexicana caía en las primeras horas de operaciones a contracorriente de Wall Street, en medio de una serie de datos económicos internacionales mixtos y una serie de eventos políticos en Estados Unidos y Reino Unido donde celebran elecciones legislativas.



A las 10.54 hora local, el IPC, cae 0.23 por ciento a 49 mil 162.65 unidades, luego de cerrar en alza de 0.11 por ciento en la sesión previa.



Destacan las ganancias en las acciones de Santander que sube 1.46 por ciento, seguida de Grupo Lala en 1.05 por ciento y Arca Continental co el 1.04 por ciento.



Por el contrario, subían los papeles de Cemex 1.55 por ciento, Nemak 1.05 por ciento y Puerto de Liverpool en 1.02 por ciento.



Wall Street, por su parte, opera con marginales ganancias en el índice Dow Jones y el Nasdaq, mientras que el S&P 500 se mantiene estable, después de que el Banco Central Europeo dejó sus tasas de interés sin cambios, mientras los inversores escuchan el testimonio del exdirector del FBI James Comey ante el Congreso.



El promedio industrial Dow Jones opera con una marginal alza de 010 por ciento, en las 21 mil 191.89 unidades; mientras que el índice S&P 500 se mantiene en las dos mil 433.52 unidades; y el índice Nasdaq suma un alza de 0.15 por ciento, a seis mil 306.23 unidades.



En las noticias económicas, en México se dio a conocer que la inflación interanual se aceleró en mayo a un 6.16 por ciento, su mayor

nivel en más de ocho años; mientras que en Estados Unidos se publicaron las cifras de las solicitudes iniciales de beneficios estatales por desempleo.



Las solicictudes bajaron en 10 mil, a una cifra desestacionalizada de 245 mil en la semana que terminó el 3 de junio, dijo el jueves el Departamento del Trabajo. Los pedidos subieron en 20 mil la semana anterior.



Los inversionistas analizan el testimonio del exdirector del FBI James Comey para determinar si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó frenar una investigación sobre supuestos lazos de miembros de su campaña electoral con Rusia.



En el Continente Europeo, el presidente del Banco Central Europeo (BCE) dejó claró en su reunión mensual sobre política monetaria que que no planea recortes adicionales de tasas de interés ya que han mejorado las perspectivas de la zona euro, pero dijo que una inflación acotada implicaba que continuaría inyectando más estímulo en la economía de la región.



En Reino Unido, unas elecciones anticipadas tiene lugar en el país, donde se espera concedan a la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, una mayoría parlamentaria más amplia, a fin de reforzar su posición en las negociaciones para separar al país de la Unión Europea.



Una última encuesta de opinión respaldó otros sondeos que habían sido publicados en las últimas 24 horas y sugirió que los Conservadores habían ampliado su ventaja, después de una campaña tumultuosa en la que por momentos el apoyo al partido de May parecía evaporarse.