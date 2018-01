Petróleo cae por aumento en producción de EU tras tocar máximos de 2015

NUEVA YORK.- Los precios del petróleo cayeron este viernes desde máximos de 2015, ya que una mayor producción estadounidense minó la reciente alza de 10 por ciento desde mínimos de diciembre, incentivada por una menor oferta y tensiones políticas en Irán.



El alza de la producción en Estados Unidos y la demanda más débil por productos refinados pesaron en el mercado, dijeron operadores.



"El aumento en la demanda por vacaciones que tuvimos quedó atrás", dijo John Kilduff en Again Capital. "Eso, junto con el repunte de la producción en Estados Unidos, está ayudando a socavar parte de la reciente fortaleza del precio".



Si bien la demanda de productos ha aumentado frente al año anterior, las existencias robustas y el frío en Estados Unidos pueden frenar la demanda por combustibles para transporte.



Operadores dijeron que las tensiones políticas en Irán, el tercer mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), habían impulsado el alza de precios.



"Las protestas en Irán son más combustible para un ánimo ya alcista en el mercado petrolero", dijo Norbert Ruecker, jefe de investigación de materias primas del banco suizo Julius Baer. El viernes no hubo un nuevo estallido de violencia en el país, lo que alivió parte de la tensión del mercado.



Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos cayeron 57 centavos de dólar, o 0.92 por ciento, a 61.44 dólares por barril. El WTI tocó el jueves 62.21 dólares, su mayor nivel desde mayo de 2015.



El referencial Brent bajó 45 centavos, igual a 0.66 por ciento, a 67.62 dólares por tonel. En la víspera ´tocó 68.27 dólares, también su máxima cotización desde mayo de 2015.



Por su parte, la canasta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se cotizó el jueves en 66.13 dólares, una alza de 1.01 dólares (1.53 por ciento) respecto al cierre del miércoles, informó el cártel.



El crudo ha recibido respaldo de los recortes al bombeo que iniciaron hace un año la OPEP y otros productores como Rusia, y que está previsto finalicen este año, así como también por la solidez del crecimiento económico y de los mercados financieros.



Según el informe semanal de inventarios, las reservas de crudo estadounidenses cayeron más de lo esperado, continuando con una reducción constante de suministros en el mayor consumidor mundial de petróleo, aunque las reservas de destilados y gasolina aumentaron debido a la fuerte actividad de refinación impulsada en parte por los ajustes de fin de año.



Según datos de la Administración de Información de Energía (EIA, por su sigla en inglés), los inventarios comerciales de petróleo en Estados Unidos cayeron 7.4 millones de barriles en la semana que terminó el 29 de diciembre, a 424 mil 46 millones de barriles (20 por ciento menos respecto al máximo de marzo y cerca del promedio a cinco años de 420 millones de barriles), superando las expectativas ya que las refinerías impulsaron la actividad a su tasa más alta desde 2005.



Los comerciantes dijeron que las tensiones políticas en la producción de petróleo de Irán apoyaban los precios; sin embargo, algunos operadores están descontando que los sucesos en el país persa pueda tener repercusiones a largo plazo.



Algunos analistas del mercado están cuestionando la validez del rally, ya que se espera que los disturbios en Irán no tengan ningún impacto en la capacidad de los miembros de la OPEP para producir petróleo.



Además, los oleoductos de Libia y Forties del Mar del Norte volvieron a transportar petróleo, además de que la producción de Estados Unidos probablemente supere los 10 millones de barriles por día.



Dado que la producción petrolera de Irán no se ha visto afectada por los disturbios, y que la producción estadounidense probablemente supere los 10 millones de barriles por día (bpd), un nivel que hasta ahora sólo alcanzan Arabia Saudita y Rusia, surgen dudas si las alzas pueden durar



"Los precios superiores a 60 dólares por barril proyectan una imagen excesivamente optimista, por lo que vemos una desventaja a corto plazo", advirtió Norbert Ruecker, jefe de investigación de materias primas en el banco suizo Julius Baer.