Panorama gris para precios del crudo; Brent baja a 62 dpb

Los precios del petróleo recortaron las pérdidas al final de la sesión después de caer más del 2 por ciento en operaciones intradía, pero alejándose cada vez más de los niveles récord de dos años que registraron la semana pasada.



El mercado cayó al reducirse las esperanzas de que una posible extensión de los recortes de la oferta de crudo de la OPEP ayude al mercado el próximo año, después que un informe mensual de la Agencia Internacional de Energía pronosticará que los aumentos de precios de 2017 junto con un clima invernal más leve de lo normal están desacelerando el crecimiento de la demanda.



Analistas también destacaron que los precios fueron presionados por una ola global de ventas de materias primas, liderada por metales básicos como níquel y cobre y disparada por datos de la economía china más débiles que lo esperado.



En el mercado del Intercontinental Petroleum Exchange (ICE) de Londres, el barril del crudo Brent cerró en 62.21 dólares, lo que representó una baja de 1.5 por ciento respecto al cierre del lunes de 63.16 dólares.



En tanto que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) para entrega en diciembre, cayó 1.86 por ciento, a 55.70 dólares en la Bolsa Mercantil de Nueva York.



Ambos referenciales tocaron la semana anterior niveles máximos desde el 2015, pero operadores dijeron que el mercado había perdido algo de impulso desde entonces.











El crudo llegó a subir más de 57 dólares el barril en Nueva York la semana pasada, en gran parte debido a las tensiones en Medio Oriente que aumentaron la prima de riesgo geopolítico y las expectativas de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo acordará una extensión de reducción de producción.



Lo anterior sucedió antes de que la AIE advirtiera que el aumento en el suministro proveniente de las cuencas de petróleo crudo y gas natural de Estados Unidos superará las mayores ganancias observadas en la historia de la industria.



Para el año 2025, el crecimiento de la producción petrolera estadounidense será igual al registrado por Arabia Saudita en el momento álgido de su expansión, según la agencia.



La AIE redujo su estimación de demanda para el próximo año en 200 mil barriles por día a 98.9 millones por día, según las proyecciones de su informe. Los pronósticos para el crecimiento de la demanda el próximo año también disminuyeron en 100 mil barriles por día a 1.3 millones por día.



"El balance del mercado en 2018 no parece tan estricto como a algunos les gustaría, y de hecho no existe una nueva norma" que elevaría los precios a más de 60 dólares, dijo la agencia con sede en París.



Por su parte, Fitch Ratings dijo en su perspectivas petroleras de 2018 que en ese año "los precios promedios del petróleo se mantendrán prácticamente sin variación interanual y que la reciente recuperación de precios que ha llevado al Brent a superar los 60 dólares por barril no puede sostenerse".



Los inventarios de crudo de Estados Unido probablemente cayeron en 3.1 millones de barriles en la semana del 6 al 10 de noviembre, de acuerdo con la estimación mediana en una encuesta de Bloomberg antes de un informe de la Administración de Información Energética el miércoles.



El informe financiado por la industria del Instituto del Petróleo de los Estados Unidos (American Petroleum Institute) tiene programado publicar sus datos de existencias este martes después del cierre del mercado.