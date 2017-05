¿Cómo manejar tus inversiones ante la inestabilidad política?

Los vaivenes de la vida política tanto en México y como en el extranjero no implican que no haya oportunidades de inversión, pero sí que debe imperar la cautela, aseguran analistas.



Sura Asset Management México recomendó sobreponderar a países desarrollados sobre emergentes, sin embargo, sobre Estados Unidos se mantienen cautelosos hasta obtener mayores detalles sobre las propuestas fiscales y de presupuesto de Donald Trump.



En la misma línea, el área global de Estrategias de Inversión de BlackRock aumentó sus expectativas para las rentabilidades previstas durante los próximos cinco años en renta variable no estadounidense, en medio de una perspectiva de mayores ganancias.



“La rentabilidad prevista para la renta variable es baja en comparación con los datos históricos, pero observamos rendimientos aún más atenuados para la deuda de gobierno a medida que vaya aumentando el rendimiento gradualmente”, explicaron en una nota los especialistas de BlackRock.



“Con el incremento de la inflación después de haber alcanzado niveles muy bajos, observamos que el alza de las tasas reales impulsará los rendimientos. Los rendimientos reales aún no parecen reflejar la expansión económica sostenida que observamos en un futuro. También es probable que el aumento del rendimiento real signifique que las valoraciones de las acciones sean de bajas a estables, un factor que frena las rentabilidades de la renta variable”.



En cuanto al mercado de deuda, especialistas de Sura afirman que en México el inversionista podría posicionarse de manera defensiva en Udibonos (indexados a la inflación) y Bonos M (a tasa fija) en la parte media de la curva, y mantenerse ahí en el corto plazo.



Espera un empinamiento (elevación) en la curva preponderantemente en los bonos nominales de largo plazo, toda vez que recomienda participación en emisiones corporativas con alta calificación crediticia, tasa revisable y menores a tres años.



Para el mercado cambiario, dada la incertidumbre que rodea a la administración Trump, los estrategas de Citibanamex ven en el corto plazo una ligera depreciación del dólar contra la canasta de divisas (DXY), para apreciarse alrededor de 2.0 por ciento en los próximos seis a 12 meses en caso de darse el estímulo fiscal y reforma tributaria.



Detallaron que, contra el dólar, el euro se apreciaría en el corto plazo y la paridad uno a uno ya no se daría. El yen se apreciaría 1.0 por ciento de corto plazo para depreciarse 4.0 por ciento si los planes de Trump se dan.



Además, para fin de año, se espera una moderada depreciación (de 4.0 por ciento) para el peso mexicano, mientras que el mayor cambio en pronósticos es para Brasil por la incertidumbre política (a 3.3 desde 3.15 previo).



Para México, el área de análisis de Invex siguió manteniendo una estrategia para la cartera con un enfoque defensivo.