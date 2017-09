Lo que le ganamos a EU los BRICS nos lo ‘quitan’

México registró un déficit comercial con el grupo de los BRICS, integrado por Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, por 33 mil 353 millones de dólares durante el primer semestre de este año, lo que representó prácticamente la mitad de los dólares ingresados por concepto del superávit registrado con Estados Unidos, de acuerdo con los últimos datos reportados por el Banco de México (Banxico) y el Inegi.



Durante el periodo de referencia, México obtuvo un superávit comercial con Estados Unidos por un monto de 65 mil 462 millones de dólares, una cifra sin precedente para un primer semestre.



Los contrastes presentados en el comercio exterior de México obligan a no solamente revisar la relación que se tiene dentro del Tratado de Libre Comercio de América Latina (TLCAN), sino también el tipo de intercambio que se tiene con las naciones integrantes de los BRICS.



México es uno de los cinco países invitados a la Novena Cumbre BRICS como parte de la estrategia llamada BRICS Plus, la cual, de acuerdo con declaraciones de ministros chinos, explorará la expansión en la colaboración con los países asistentes que no forman parte de los BRICS.



“(La visita de Peña Nieto a la cumbre) es un esfuerzo deliberado del presidente para demostrar que México tiene alternativas a Estados Unidos.”, dijo a Bloomberg Eric Farnsworth, vicepresidente del grupo empresarial Council of the Americas.



“Están en medio de las negociaciones sobre el TLCAN y el presidente estadounidense dice públicamente que podría revocarse el acuerdo. Para los gobernantes de México y Canadá fue una señal muy fuerte de que necesitan un ‘plan B’”.



En caso de una reducción del superávit comercial con Estados Unidos que, pudiera surgir de las negociaciones del TLCAN, podría ser compensada con una baja similar o cercana con el déficit reportado con los BRICS.



En otro escenario, los BRICS podrían convertirse en una parte que sustituyera al comercio con Estados Unidos, en dado caso que este país decidiera salirse del TLCAN.



El desbalance comercial de México con el BRICS presenta una elevada concentración en una sola nación. Del total del déficit registrado por México con el grupo de los BRICS, 30 mil 302 millones corresponden a China, esto es el 90.85 por ciento.



El nombre de los BRICS fue utilizado por primera vez en el 2003 por Goldman Sachs y estuvo originalmente integrado por Brasil, Rusia, India y China. En tanto que en el 2010 se le sumó Sudáfrica.



Los BRICS representan el 23 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global, prácticamente el tamaño de la economía norteamericana. Además, cuentan con el 44 por ciento de la población mundial, lo que los convierte en un atractivo mercado.



