BMV se pone atractiva entre bolsas emergentes

El mercado accionario mexicano ha recuperado el atractivo. Hasta el lunes, el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores registraba una ganancia en el año de 15.45 por ciento, medido en dólares, un resultado por arriba del promedio de países emergentes.



El MSCI Emerging Markets Index, que mide la rentabilidad de las bolsas de países en desarrollo, muestra un avance de 12.85 por ciento en lo que va de 2017.



La recuperación, de acuerdo con analistas, se debió a un tono más moderado en el discurso de Estados Unidos hacia México en materia comercial, pero también a un mayor apetito de los inversionistas por activos de países emergentes.



“Lo que se ve es un enorme rally en Estados Unidos y un enorme rally en mercados emergentes, y se ve también que el mercado mexicano estaba relativamente castigado”, explicó Héctor Romero, director general de Signum Research. “(Desde las elecciones), la recuperación que ha tenido es extraordinaria”. El martes, el IPC incluso alcanzó un máximo histórico intradía de 49 mil 240 puntos.



El rally de los activos mexicanos, particularmente del peso y la bolsa, ha generado escepticismo entre algunos analistas, quienes no perciben razones fundamentales para que se sostenga, además de la posibilidad de un ajuste por toma de utilidades.



“Los inversionistas quieren una excusa para comprar y no podemos encontrar una”, explicó en una nota de análisis Nur Cristiani, quien lidera la estratega de mercado accionario en México para JPMorgan.

“En reunión con inversionistas, el principal mensaje que captó nuestra atención fue el número de clientes que nos dijeron que ellos han estado recortando su exposición en México desde subponderar hacia neutral. Algunos de ellos incluso dijeron que buscan el punto que haga sentido para sobreponderar”.



Por otra parte, los riesgos que implica la renegociación del TLCAN con Estados Unidos es un factor que incidirá sobre la recuperación del mercado mexicano, aseguran.



“¿Ya salvamos todos los obstáculos que representaba Trump para México? Creo que no, vienen otros obstáculos por delante y creo que habría que empezar a tomar utilidades conforme el mercado se vaya acercando a las 49 mil unidades”, dijo Romero.



SE ‘DISPARA’ APETITO DE EXTRANJEROS



Los flujos de capitales del exterior dirigidos al mercado accionario en México ascendieron a mil 760 millones de dólares en el primer bimestre de 2017, el monto más alto para un mismo periodo desde 2013, según datos del Banco de México.



A pesar de la incertidumbre generada por el sorpresivo triunfo de Trump, los capitales extranjeros han mostrado un comportamiento positivo.



De noviembre de 2016 a febrero de este año, los inversionistas del exterior han traído capitales destinados a la compra de acciones por un monto de 2 mil 811.9 millones de dólares. Esta cifra contrasta fuertemente con la salida de 496 millones de dólares reportada en el mismo periodo anterior.