Decepción por Trump, el siguiente riesgo en Wall Street

Las bolsas de valores han descontado eventos que a la fecha no están claros si van a materializarse o no, lo que podría generar una decepción y su respectivo ajuste en el futuro, coinciden analistas.



El presidente de BlackRock, Larry Fink, consideró que el desempeño del mercado accionario dependerá del éxito que se vea en la implementación de la agenda de Donald Trump.



“Pensamos que la actual crisis política de su gobierno puede dificultar la aprobación de sus reformas económicas, lo que puede afectar negativamente al desempeño del mercado accionario que ya ha descontado en buena medida la aprobación de dichas reformas”, explicó el inversionista.



El debilitamiento de los datos económicos de Estados Unidos (EU) puede afectar al desempeño del mercado accionario, que ha mantenido un comportamiento divergente por sectores.



El Índice de Sorpresas Económicas de Citigroup mide la sorpresa de los datos con respecto a lo esperado. Una lectura positiva indica que los datos han sido mejores a lo previsto y una lectura negativa indica que los datos han resultado por debajo de lo esperado.



Durante los meses recientes los datos económicos de EU han estado saliendo consistentemente por debajo de lo pronosticado, incluyendo al reporte laboral de mayo y el de los dos meses previos.



“Consideramos que existe riesgo de decepción en el mercado accionario de EU ya que el S&P 500 ha repuntado significativamente desde la inesperada victoria de Donald Trump”, consideró Arturo Espinosa, director de Renta Variable de Santander.



De acuerdo con Carlos Ponce, director general de Análisis y Estrategia de Ve por Más, no descartan que el mercado accionario estadounidense se aleje de sus niveles máximos en la medida en la que los inversionistas adquieren un tono cauto mientras esperan eventos relevantes como la comparecencia exdirector del FBI, las elecciones Reino Unido, el anuncio Banco Central Europeo (BCE), la Reserva Federal (Fed).



Miembros de la Fed y uno de los miembros más influyentes, James Bullard, coinciden en que el mercado accionario de Estados Unidos ha descontado sobre todo la posibilidad de un recorte de impuestos y que existe un riesgo si el gobierno de Donald Trump no cumple con las expectativas del mercado.