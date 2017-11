Acciones tecnológicas contribuyen al leve avance de Wall Street

Los índices bursátiles en Estados Unidos suben levemente este lunes, liderados por el avance de las firmas de tecnología, que lograban contrarrestar el descenso en las acciones de salud.



Ante la ausencia de resultados de empresas importantes o datos económicos esta semana, se espera que los volúmenes de operaciones se reduzcan hacia el jueves, Día de Acción de Gracias, y el viernes, en que Wall Street cerrará temprano.



"Ahora que ha terminado la temporada de resultados empresariales, las noticias macro y las perspectivas de una reforma tributaria serán las que guíen al mercado", dijo Peter Cardillo, de First Standard Financial en Nueva York. "No espero que el mercado tenga grandes liquidaciones o ganancias (hoy)".



La Cámara de Representantes aprobó la semana pasada su versión de ley fiscal. No obstante, se espera que el Senado -que ya ha mostrado su resistencia- vote su legislación tras el Día de Acción de Gracias. Cualquier señal de reposicionamiento antes de la votación podría afectar a la idea que tienen los inversores sobre el proyecto.



El promedio industrial Dow Jones subía 77.28 puntos, o 0.33 por ciento, a 23 mil 435.26 unidades; el índice S&P 500 ganaba 1.98 puntos, igual a 0.07 por ciento, a dos mil 580.77 unidades; y el Nasdaq Composite avanzaba 3.68 puntos, equivalentes a 0.06 por ciento, a seis mil 787.25 unidades.



Siete de los 11 principales sectores del S&P mejoraban, liderados por las ganancias de los servicios de telecomunicaciones y la tecnología.



Cisco avanzaba 1.3 por ciento después de que la correduría Independent Research elevó su precio objetivo para la acción. Por otra parte, Cavium repuntó hasta 8.0 por ciento luego que su rival mayor Marvell anunció la compra de la firma en un acuerdo valorado en unos seis mil millones de dólares.



Los títulos de salud caían, lastrados por un declive de 2.4 por ciento en los papeles de Merck después de que Roche anunció el éxito de dos ensayos para sus fármacos contra el cáncer y la hemofilia.