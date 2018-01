Esta es la razón por la que Bill Gates y Warren Buffett son exitosos

¿Te da flojera leer o prefieres un capítulo de tu serie favorita? ¿O apenas llevas algunas páginas del libro que te regalaron en el intercambio navideño? Lamentamos que quizá estás alejándote del camino del éxito.



Los líderes empresariales más exitosos como Bill Gates, cofundador de Microsoft; Warren Buffett, uno de los más grandes inversores en el mundo y el director ejecutivo de Berkshire Hathaway, y Mark Cuban, dueño de los Mavericks de Dallas de la NBA, entre otros, son lectores prolíficos.



“Leer es mi forma favorita de complacer mi curiosidad. Aunque tengo la suerte de encontrarme con mucha gente interesante y visitar lugares fascinantes a través de mi trabajo, sigo pensando que los libros son la mejor manera de explorar nuevos temas que te interesan”, indicó Gates en su sitio gatesnotes.com.



Mientras que Warren Buffett respondió a la pregunta sobre cómo hacerse más inteligente con esto: “Simplemente me siento en mi oficina y leo todo el día”. Estimó que pasa el 80 por ciento de su jornada laboral leyendo y pensando, de acuerdo con un artículo publicado en Farnam Street.



Al sostener pilas de papel, Buffett afirmó: "Lea 500 páginas como esta todas las semanas. Así es como se acumula el conocimiento, como el interés compuesto”.



Según algunos estudios, los CEO consumen entre 50 y 60 libros al año.

Para ayudarte, aquí van algunos títulos preferidos de Gates, Buffett y Jeff Bezos.



Bill Gates

​

-Black Flags: The Rise of ISIS de Joby Warrick

​“Se lo recomiendo a cualquiera que quiera una lección de historia convincente sobre cómo el ISIS logró tomar el poder en Iraq”, indica Gates.



-La nueva novela de John Green, Turtles All the Way Down

“Cuenta la historia de una mujer joven que rastrea a un multimillonario desaparecido. Trata temas serios como enfermedades mentales, pero las historias de John siempre son entretenidas y llenas de grandes referencias literarias”, dice el cofundador de Microsoft.



- The Color of Law por Richard Rothstein

“He intentado aprender más sobre las fuerzas que impiden la movilidad económica en Estados Unidos. Y (este libro) me ayudó a comprender el papel que las políticas federales han jugado en la creación de la segregación racial en las ciudades estadounidenses”, indica.



-Shoe Dog: A Memoir by the Creator of Nike de Phil Knight.

En este best seller del New York Times, el fundador y presidente de la junta directiva de Nike, Phil Knight, "ofrece una mirada rara y reveladora al hombre notoriamente tímido detrás del swoosh (logo de la compañía)", sobre los primeros días de la empresa como una intrépida startup y su evolución en una de las marcas más icónicas, revolucionarias y rentables del mundo.



-Stress Test: Reflections on Financial Crises de Timothy F. Geithner

El expresidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y luego secretario del Tesoro del presidente Barack Obama lleva a los lectores al detrás de escena de la peor crisis financiera desde la Gran Depresión en Estados Unidos, además explica las decisiones difíciles y políticamente desagradables que tomó para reparar un sistema financiero roto y evitar el colapso de la economía de Main Street.



-The Myth of the Strong Leader: Political Leadership in the Modern Age de Archie Brown

De uno de los historiadores políticos más importantes del mundo, nace este estudio del liderazgo político del mundo, desde el advenimiento de la democracia parlamentaria hasta la era de Obama.



Warren Buffett

​

1. The Outsiders: Eight Unconventional CEOs and Their Radically Rational Blueprint for Success de William N. Thorndike

El número 1 de la lista de lecturas recomendadas por Buffett, este libro detalla el extraordinario éxito de ocho directores generales que adoptaron un enfoque radicalmente diferente de la gestión corporativa.



Puede que no sepas todos sus nombres, pero seguro reconocerás sus compañías: General Cinema, Ralston Purina, The Washington Post Company, Berkshire Hathaway, General Dynamics, Capital Cities Broadcasting, TCI y Teledyne.



2. The Most Important Thing Illuminated: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor de Howard Marks y Paul Johnson

Howard Marks, el presidente y cofundador de Oaktree Capital Management, es famoso por sus valiosas evaluaciones de las oportunidades de mercado y los riesgos. Después de pasar cuatro décadas ascendiendo a la cima de la gestión de inversiones, Marks reúne sus memorias en un solo volumen y, por primera vez, pone a disposición de los lectores generales su filosofía.



3. Dream Big de Cristiane Correa

En poco más de 40 años, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles y Beto Sicupira construyeron el mayor imperio en la historia del capitalismo brasileño y se lanzaron al escenario mundial de una manera sin precedentes. Esta es su historia. Lemat es aclamado por Buffett como uno de los mejores hombres de negocios del mundo.



Jeff Bezos

-The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail por Clayton M. Christensen



Reconocido como uno de los 100 Libros de Liderazgo y Éxito según Amazon Editors, este texto es considerado como un clásico de la innovación. El trabajo de Christensen ha sido citado por líderes reconocidos del mundo, desde Steve Jobs hasta Malcolm Gladwell.



-Sam Walton, Made in America por Sam Walton

Sam Walton, el rey del mercado de finales del siglo XX que construyó Walmart en el mayor minorista del mundo, narra su inspiración, corazón y optimismo.



-Data-Driven Marketing: The 15 Metrics Everyone in Marketing Should Know por Mark Jeffery

Nombrado mejor libro de marketing de 2011 por la Asociación estadounidense de marketing, Jeffery ofrece una guía clara y convincente para utilizar un enfoque estratégico más riguroso y basado en datos para entregar ganancias significativas en comercialización.