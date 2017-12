El consejo de Steve Jobs para no ser uno más del montón

No importa en lo que trabajes o qué actividad hagas, tu vida puede ser mucho más extraordinaria de lo que crees si decides intentar algo que ninguna otra persona hace. Así era la filosofía de vida de Steve Jobs, cofundador de Apple y creador de productos que revolucionaron el mundo de la tecnología como el iPhone.



“Cuando creces, tiendes a que te digan que el mundo es como es. Tu vida es vivir dentro del mundo, intentar no golpear demasiado las paredes: ‘intenta tener una vida familiar agradable, diviértete, ahorra un poco de dinero…’, pero esa es una vida muy limitada”, indicó Jobs hace 20 años en una entrevista, la cual, fue retomada este mes por Jeff Haden, editor del portal Inc.



De acuerdo con Jobs, la vida puede ser mucho más amplia una vez que descubres un hecho simple: "todo lo que te rodea que llamas vida estaba formado por personas que no eran más inteligentes que tú, y puedes cambiarlo".



“Puedes influenciarlo... en el momento en que entiendes que puedes cambiarlo, que puedes moldearlo, eso es quizás lo más importante. Para deshacerse de esta noción errónea de que la vida está ahí y que solo vas a vivir en ella, en lugar de abrazarla, cambiarla, mejorarla ... y dejar tu huella en ella”, indica en la grabación que ha sido reproducida miles de veces en YouTube.



Te das cuenta de que te puedes elegir a ti mismo. Una vez que tenías que esperar: ser aceptado, ser promovido, ser seleccionado ... de alguna manera ser "descubierto".



Jeff Haden indica que en el mundo actual ya no tienes que esperar a que alguien descubra tu talento, ya que ahora con la tecnología, tienes un acceso casi ilimitado; puedes conectarse con casi cualquier persona a través de las redes sociales. Puedes publicar tu propio trabajo, distribuir tu propia música, crear tus propios productos, atraer tu propio financiamiento.



Puedes hacer casi cualquier cosa que desees, y no necesitas esperar. Lo único que te detiene eres tú, y tu disposición a intentarlo.



Haden señala que no se trata de que te compares con los demás sino de elegir un objetivo y trabajar duro para alcanzarlo ya que el éxito nunca está asegurado.



Jobs se dio cuenta de que el éxito provenía de hacer cosas o una sola cosa, que nadie más está dispuesto a hacer, incluso si son simples o pequeñas. Después de todo, si haces lo que hacen todos los demás, sólo lograrás los mismos resultados que los otros.



Por lo que todos los días, haz alguna cosa de forma diferente a las personas que te rodean. Después de una semana, serás poco común. Después de un mes, serás especial. Después de un año, serás excepcional. Y lo habrás hecho en tus términos.