5 cosas que nunca debes decir en una entrevista de trabajo

“No estoy emocionado por este puesto, pero debo pagar la renta”; “siendo sinceros quiero renunciar porque odio a mi jefe”. Comentarios como estos pueden hacer que te descarten como un candidato serio.

Es muy importante tener presente qué no debes decir en una entrevista de trabajo y de acuerdo con Forbes, los expertos hacen énfasis en estas cinco frases.



1. No soy bueno trabajando con más gente:

"Tal vez no es tu punto más fuerte y prefieres trabajar solo. Eso está bien. Pero destacar que eres una persona completamente independiente y autónoma que no puede armonizar y trabajar junto a otros es una gran bandera roja. Es imposible hacer crecer una empresa o hacer algo sin trabajo en equipo", afirma Amanda Greenberg, CEO y cofundadora de Baloonr.



2. Soy tan Obsesivo Compulsivo:

"Nunca digas que eres Obsesivo Compulsivo en una entrevista de trabajo, quizá tratas de decir que eres realmente organizado u orientado al detalle; pero el Trastorno Obsesivo Compulsivo es una enfermedad mental que afecta a millones de personas. Nunca se sabe la historia mental de tu entrevistador. Si usas la frase "Soy tan Obsesivo Compulsivo" para trivializar el trastorno, es una bandera roja inmediata para los empleadores que apoyan la defensa de la salud mental", aconseja Eileen Carey, CEO de Glassbreakers.



3. Cuál es su política para vacaciones:

"Si no te han contratado, no deberías preguntar cuándo y con qué frecuencia puedes ausentarte. Los empleadores y los gerentes de recursos humanos quieren ver entusiasmo por el trabajo que harás, no sobre los días que puedes escaparte", recomienda Kate Gremillion, CEO y fundadora de Mavenly + Co.



4. Estoy dejando mi trabajo porque la compañía es mala:

"Nunca hables despectivamente sobre un jefe, colega o empresa. Si está dejando un ambiente de trabajo estresante o tóxico y te preguntan por qué está buscando un nuevo trabajo, hay muchas cosas que puede decir sin ser negativo. Por ejemplo, estás buscando una nueva oportunidad porque te gustaría tener más retos profesionales, aprender nuevas habilidades o trabajar para una organización más grande. Las empresas quieren contratar personas positivas, no las personas que traerán la negatividad al lugar de trabajo", destacó Alyssa Gelbard, presidente y fundadora de Resume Strategists.



5. No me encanta este puesto:

"Una vez tuve un candidato que me dijo que no estaba realmente entusiasmado con el puesto. No importa si ves un trabajo como un trampolín o simplemente una manera de entrar a una empresa, necesitas demostrar la emoción de ser parte de ese equipo", aconsejó Jenna Tanenbaum, fundadora de Greenblender.