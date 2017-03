¿Cómo dar retroalimentación a tus empleados?

CIUDAD DE MÉXICO.- Una parte fundamental de tu labor como líder de un equipo es proveer la retroalimentación necesaria para que todos sepan cuándo están haciendo un buen trabajo o en qué áreas deben mejorar.



Aquí te dejamos algunos consejos para que esas conversaciones sean productivas:



Genera confianza

Si quieres que tus comentarios tengan impacto, debes trabajar todos los días en generar confianza con los miembros de tu equipo. Si tus empleados no han visto tu compromiso con el trabajo o tu interés en que se desarrollen como profesionales, todas tus recomendaciones caerán en saco roto. Recuerda que las acciones dicen más que las palabras.



Habla en las buenas y en las malas

Subraya las buenas acciones de tu equipo, pero no temas hablar también lo negativo. Para evitar abrumar al empleado, no esperes a juntar todas tus quejas y darlas en un mismo momento, pues sólo lograrás que la persona se sienta atacada. Es mejor señalar a tiempo lo que debe mejorarse y siempre reconocer los esfuerzos que se hacen para cumplir con los avances.



Sé oportuno

Supera el miedo a dar retroalimentación y trata de darla poco después del suceso en cuestión, de modo que las personas todavía tengan fresco en la mente qué fue lo que ocurrió. Tus comentarios tendrán un mayor impacto que si esperas hasta la evaluación semestral para señalar los problemas.



Sé conciso

Lo mejor es ir directamente al punto. Si tratas de suavizar tus comentarios, enterrándolos entre una plática más larga, es posible que tu mensaje no se entienda claramente, lo que dará pie a una confusión entre tus expectativas y las de tu empleado.



Sé específico

Si ves que un proyecto que no avanza, no es lo mismo decir: “Necesito que me digas cómo vas” a “Hagamos una reunión de unos minutos cada viernes para revisar los progresos”. En el primer caso, la orden es vaga y no hay acciones claras a realizar.



Esto también aplica cuando tus comentarios son positivos. En lugar de felicitar a alguien diciendo que su presentación fue excelente, subraya que fue destacada porque usó métricas actualizadas y relevantes e incluyó propuestas fundamentadas en las metas anuales del área, por ejemplo.



Pon los ojos en el futuro

Siempre pregúntale al empleado por qué actuó de cierta manera, de modo que entiendas sus razones y entre los dos puedan desarrollar un plan ya sea para repetir los buenos resultados obtenidos o para evitar nuevas equivocaciones.



El objetivo es que no asumas las razones de su acción y que ambos analicen la situación con la vista puesta en el camino por venir, para evitar que la retroalimentación sea recibida como un ultimátum.



No compares

Evita comparar el trabajo de una persona con algún compañero, sin importar si la comparación es positiva. Hacerlo da la señal de qué una persona es el estándar con el que se medirá a todos y esto puede afectar la colaboración dentro del equipo.



Lo que sí puedes hacer es comparar los comportamientos pasados del trabajador con los actuales, ya sea para mostrar avances o retrocesos.



Habla en privado

Tu empleado estará más dispuesto a escucharte y discutir su comportamiento y las posibles soluciones. Si hay más personas presentes, puede sentirse señalado o atacado y cerrarse al mensaje que quieres dar. También puedes provocar que se sienta inseguro u observado, un estado que no es propicio para lograr las mejoras que se requieran.



Incluso con las felicitaciones, sé consciente del mensaje que das al resto del equipo, pues podrían señalar al trabajador destacado como tu favorito, especialmente si estos reconocimientos públicos se centran siempre en solo unos cuantos miembros del equipo.